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Ремонтные работы ограничат движение в 6 районах Петербурга. И вот когда

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С начала августа в шести районах Петербурга начнутся дорожные ремонтные работы. Публикуем сроки их проведения и список адресов.

В Адмиралтейском районе

  • С 1 августа 2022 года по 15 октября 2024 года по Большой Морской улице от Почтамтского переулка до Исаакиевской площади — движение транспорта будет ограничено в связи с производством работ по установке временных ограждений.

В Калининском районе

  • С 1 по 15 августа по проспекту Луначарского от Гражданского проспекта до улицы Руставели — движение транспорта будет ограничено в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей.
  • С 3 августа по 16 сентября по Полюстровскому проспекту от Менделеевской улицы до Чичуринского переулка — движение транспорта будет ограничено в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей.

В Невском районе

  • С 1 по 30 августа по улице Бадаева от улицы Ворошилова до улицы Джона Рида — движение транспорта будет закрыто в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей. Объезд: проспект Пятилеток — улица Джона Рида — улица Бадаева — улица Коллонтай.

В Петродворцовом районе

  • С 2 августа по 15 сентября на перекрестке Санкт-Петербургского шоссе и Ропшинского шоссе в городе Петергофе — движение транспорта будет ограничено в связи с производством работ по реконструкции светофорного объекта.

В Приморском районе

  • С 1 по 14 августа по Приморскому шоссе в поселке Лисий Нос, Лисьеносовскому путепроводу — движение транспорта будет ограничено в связи с производством работ по размещению временных ограждений.

В Центральном районе

  • С 3 августа по 13 сентября по проспекту Бакунина от Исполкомской улицы до Синопской набережной — движение транспорта будет ограничено в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей.

Напомним, ранее ремонт трамвайных путей и инженерных сетей также ограничил движение транспорта в еще двух районах Петербурга. Подробнее об изменениях можно узнать здесь

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