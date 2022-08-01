Ремонтные работы ограничат движение в 6 районах Петербурга. И вот когда

В Адмиралтейском районе

С 1 августа 2022 года по 15 октября 2024 года по Большой Морской улице от Почтамтского переулка до Исаакиевской площади — движение транспорта будет ограничено в связи с производством работ по установке временных ограждений.

В Калининском районе

С 1 по 15 августа по проспекту Луначарского от Гражданского проспекта до улицы Руставели — движение транспорта будет ограничено в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей.

С 3 августа по 16 сентября по Полюстровскому проспекту от Менделеевской улицы до Чичуринского переулка — движение транспорта будет ограничено в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей.

В Невском районе

С 1 по 30 августа по улице Бадаева от улицы Ворошилова до улицы Джона Рида — движение транспорта будет закрыто в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей. Объезд: проспект Пятилеток — улица Джона Рида — улица Бадаева — улица Коллонтай.

В Петродворцовом районе

С 2 августа по 15 сентября на перекрестке Санкт-Петербургского шоссе и Ропшинского шоссе в городе Петергофе — движение транспорта будет ограничено в связи с производством работ по реконструкции светофорного объекта.

В Приморском районе

С 1 по 14 августа по Приморскому шоссе в поселке Лисий Нос, Лисьеносовскому путепроводу — движение транспорта будет ограничено в связи с производством работ по размещению временных ограждений.

В Центральном районе

С 3 августа по 13 сентября по проспекту Бакунина от Исполкомской улицы до Синопской набережной — движение транспорта будет ограничено в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей.

Напомним, ранее ремонт трамвайных путей и инженерных сетей также ограничил движение транспорта в еще двух районах Петербурга. Подробнее об изменениях можно узнать здесь.