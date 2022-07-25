В Выборгском районе с 26 июля по 24 августа ограничивается движение транспорта по Большому Сампсониевскому проспекту от Гренадерской улицы до улицы Смолячкова. Здесь проведут работы по ремонту трамвайных путей.

Объезд можно совершить по маршруту Гренадерская улица—Выборгская набережная—улица Смолячкова.

В Невском районе с 27 июля по 30 августа ограничивается движение транспорта по Октябрьской набережной от проспекта Большевиков до Приневской улицы. На данном участке произведут работы по прокладке инженерных сетей.