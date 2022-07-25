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Ремонт дорог в двух районах Петербурга до конца лета ограничит движение транспорта

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Ремонт трамвайных путей и инженерных сетей на месяц ограничит движение транспорта. Рассказываем об изменениях.

Shutterstock.com

В Выборгском районе с 26 июля по 24 августа ограничивается движение транспорта по Большому Сампсониевскому проспекту от Гренадерской улицы до улицы Смолячкова. Здесь проведут работы по ремонту трамвайных путей.

Объезд можно совершить по маршруту Гренадерская улица—Выборгская набережная—улица Смолячкова.

В Невском районе с 27 июля по 30 августа ограничивается движение транспорта по Октябрьской набережной от проспекта Большевиков до Приневской улицы. На данном участке произведут работы по прокладке инженерных сетей.

Также ГАТИ согласовала работы по ремонту покрытий возле станции метро Проспект Просвещения. До середины октября силами администрации Выборгского района будут отремонтированы покрытия возле станции метро Проспект Просвещения, установлена уличная мебель и высажены деревья, кустарники.

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