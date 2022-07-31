На Дворцовой площади проходит концерт в честь Дня ВМФ

Так, на главной сцене города песни о море и флоте исполнил Ансамбль песни и пляски российской армии, а еще выступил Военный духовой оркестр. В завершении праздничного концерта запланирована рок-опера «Юнона и Авось». Она начнется в 21:00.



Вход на концерт свободный. Кроме того, можно посмотреть прямую трансляцию мероприятия.