В это воскресенье, 31 июля, на Дворцовой площади проходит концерт в честь Дня ВМФ. Об этом пишет пресс-служба Смольного.
Так, на главной сцене города песни о море и флоте исполнил Ансамбль песни и пляски российской армии, а еще выступил Военный духовой оркестр. В завершении праздничного концерта запланирована рок-опера «Юнона и Авось». Она начнется в 21:00.
Вход на концерт свободный. Кроме того, можно посмотреть прямую трансляцию мероприятия.
Напомним, сегодня в Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота. Посмотрите, как это было.
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