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В Петербурге прошел Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ. Показываем, как это было

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Сегодня, 31 июля, в Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота. Посмотрите, как это было.

Мероприятие включает в себя морскую, воздушную, наземную и береговую составляющих. В этом году в Главном военно-морском параде участвовали 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих. 

В завершении состоялась воздушная часть Главного военно-морского парада  — в небе над центром Петербурга, а затем над Кронштадтом пролетели около 40 вертолетов и самолетов.

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