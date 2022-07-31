В Петербурге прошел Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ. Показываем, как это было

Мероприятие включает в себя морскую, воздушную, наземную и береговую составляющих. В этом году в Главном военно-морском параде участвовали 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих.

В завершении состоялась воздушная часть Главного военно-морского парада — в небе над центром Петербурга, а затем над Кронштадтом пролетели около 40 вертолетов и самолетов.