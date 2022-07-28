Посмотрите на «здоровенького ладожского нерпулика», который решил пожить рядом с людьми на реке Волхов

«А вот и еще один здоровенький ладожский нерпулик решил пожить рядом с людьми и теперь ночует в одном из населенных пунктов на реке Волхов. Местные жители его любят и очень о нем беспокоятся. Место это находится в нескольких десятках километрах от Ладоги. Ну а научному сообществу по итогам этого года пора задуматься о регистрации нового, речного подвида кольчатой нерпы», — поделились в Фонде друзей балтийской нерпы.