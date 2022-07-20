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Видео дня: нерпа решила «составить конкуренцию уткам-кряквам» и отдохнуть на набережной реки Карповки

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Нерпы захватывают Петербург и даже пытаются составить конкуренцию уткам, которых часто можно встретить на набережных города. Посмотрите, как ластоногий отдыхает на граните вместе с людьми — и никто никого не беспокоит.

Как шутят в Фонде балтийской нерпы, в этом сезоне ластоногие «решили, вероятно, составить конкуренцию уткам-кряквам». Очередной «великолепный экземпляр ладожской нерпы», решивший устроиться на ночлег на гранитной набережной реки Карповки, был замечен петербуржцами накануне. «И нерпа, и люди на набережной относятся друг к другу дружелюбно, нерпу никто старается не беспокоить, а мы очень рады, что у нас такие сознательные горожане», — поделились в фонде.

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