Как шутят в Фонде балтийской нерпы, в этом сезоне ластоногие «решили, вероятно, составить конкуренцию уткам-кряквам». Очередной «великолепный экземпляр ладожской нерпы», решивший устроиться на ночлег на гранитной набережной реки Карповки, был замечен петербуржцами накануне. «И нерпа, и люди на набережной относятся друг к другу дружелюбно, нерпу никто старается не беспокоить, а мы очень рады, что у нас такие сознательные горожане», — поделились в фонде.