Почему каждое лето отключают горячую воду?! Мы живем в XXI веке! Обещали же перестать еще в 2011 году! Когда это кончится?

«Уважаемые жильцы, в вашем доме будет планово отключено горячее водоснабжение», — из года в год россияне обнаруживают такие объявления у входа в свои дома. Теплоэнергетики объясняют летнее отсутствие горячей воды необходимостью подготовки к отопительному сезону. Их аргумент — если планово не провести гидравлические испытания (в ходе них проверяют прочность и плотность сетей) летом, то зимой воду придется отключать из-за аварий.

«Гидравлические испытания проходят при температуре теплоносителя до 40 градусов по Цельсию (при обычной температуре воды в трубах выше 60 градусов, — прим. Ред.): процесс требует времени на охлаждение трубопровода и последующий нагрев воды до нужной температуры», — рассказали редакции «Собака.ru» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Однако возникает логичный вопрос, почему для этих же целей не проводят отключение холодной воды? «Система холодного водоснабжения не подвергается таким мощным нагрузкам как система горячего, — отвечает Екатерина Кузнецова, доцент кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС. — Кроме того, ее можно отремонтировать в штатном режиме, не подвергая опасности тех, кто выполняет работы. Горячее водоснабжение в России совмещено с системой отопления. Температура и давление в сети высокие, что делает ремонт невозможным без отключения. А без гидравлических испытаний сети просто не допустят до отопительного сезона».