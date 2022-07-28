Почему каждое лето отключают горячую воду?! Мы живем в XXI веке! Обещали же перестать еще в 2011 году! Когда это кончится?

Каждое лето жители российских городов вынуждены обходиться без горячей воды, что ежегодно становится поводом для невеселых шуток и мемов. Но почему в XXI веке отключения продолжают происходить? Как от этой процедуры пытались отказаться, и к чему это привело? Как без отключений обходятся в других странах? И есть ли шанс, что когда-то тазики для мытья перестанут быть нужны? Разбираемся с экспертами!
«Уважаемые жильцы, в вашем доме будет планово отключено горячее водоснабжение», — из года в год россияне обнаруживают такие объявления у входа в свои дома. Теплоэнергетики объясняют летнее отсутствие горячей воды необходимостью подготовки к отопительному сезону. Их аргумент — если планово не провести гидравлические испытания (в ходе них проверяют прочность и плотность сетей) летом, то зимой воду придется отключать из-за аварий.
«Гидравлические испытания проходят при температуре теплоносителя до 40 градусов по Цельсию (при обычной температуре воды в трубах выше 60 градусов, — прим. Ред.): процесс требует времени на охлаждение трубопровода и последующий нагрев воды до нужной температуры», — рассказали редакции «Собака.ru» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
Однако возникает логичный вопрос, почему для этих же целей не проводят отключение холодной воды? «Система холодного водоснабжения не подвергается таким мощным нагрузкам как система горячего, — отвечает Екатерина Кузнецова, доцент кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС. — Кроме того, ее можно отремонтировать в штатном режиме, не подвергая опасности тех, кто выполняет работы. Горячее водоснабжение в России совмещено с системой отопления. Температура и давление в сети высокие, что делает ремонт невозможным без отключения. А без гидравлических испытаний сети просто не допустят до отопительного сезона».
Десять лет спустя
Еще в 2009 году Валентина Матвиенко, занимавшая тогда пост губернатора Петербурга, поручила отказаться от периодических отключений горячей воды. «Хватит издеваться над людьми! В наше время в Петербурге отключение горячей воды — это просто стыдно!» — говорила тогда градоначальница, дав теплоэнергетикам на решение этой задачи время до лета 2011 года.
Однако победить отключения тогда так и не удалось. «В 2010-2012 годах в Санкт-Петербурге проходил эксперимент по изменению процесса подготовки городской инфраструктуры к зиме, в частности – отказ от профилактических гидравлических испытаний теплосетей. Результаты показали, что отказ от испытаний ведет к значительному увеличению числа технологических нарушений в отопительный период», — рассказали редакции в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
«Тогда говорили, что если магистральные трубы заменим, то отключать воду будет не надо, — объясняет причину провала эксперимента Екатерина Кузнецова из РАНХиГС, — но магистральные трубы магистральными, а подготовку остальных труб никто не отменял». При этом она напоминает, что проект масштабной реконструкции сетей закончился скандалом и «трубным делом», когда правоохранители расследовали хищения при замене магистральных труб.
Чрево Парижа
Встает вопрос — как другим странам удается обходиться без летних отключений горячего водоснабжения? Дело в том, что большая часть стран мира не имеет централизованных систем подачи горячей воды в дома, объясняет Алексей Кулаков, Директор научно-образовательного центра модернизации инфраструктуры ЖКХ Института строительства и ЖКХ ГАСИС НИУ ВШЭ.
«Центральное горячее водоснабжение нормальное явление для стран постсоветского пространства, — объясняет он. — Практически во всем остальном мире есть только холодное водоснабжение, и для него зачастую имеются резервные трубопроводы, которые используют во время профилактики или ремонта. Большинство европейских стран предпочло отказаться от централизованного горячего водоснабжения ввиду его расточительности. Котельные делаются либо на каждый дом, либо используются бойлеры. В США многие жилые кварталы отапливаются с помощью электрических конвекторов».
Впрочем, есть страны, в которых централизованное горячее водоснабжение все же есть, и при этом летом жители не должны пользоваться тазиками для мытья. «В остальной Скандинавии и в Канаде горячая вода также привязана к теплосети, но там для людей создали резервные источники нагрева в домах, поэтому отключение горячей воды им точно не грозит», — объясняет Алексей Кулаков, Директор научно-образовательного центра модернизации инфраструктуры ЖКХ Института строительства и ЖКХ ГАСИС НИУ ВШЭ.
Что делать?
На сегодня есть несколько вариантов решения вопроса с летними отключениями в России, объясняет Алексей Кулаков из НИУ ВШЭ. Во-первых, можно постепенно заменить традиционные металлические трубы на современные пластиковые — они не ржавеют и не требуют столь частых замен. Во-вторых, можно отказаться от централизованного горячего водоснабжения, установить в домах котельные и оборудовать жилье россиян бойлерами, которые можно использовать на время отключения или круглый год. Однако ни одна из этих мер не может быть реализована быстро.
«Потребуется много времени, чтобы отойти от центрального водоснабжения и перейти на индивидуальное. Перевести целую страну на новую систему водоснабжения — задача практически невыполнимая», — констатирует Кулаков.
Как отмечает Екатерина Кузнецова из РАНХиГС, отказ от централизованного отопления и подачи горячей воды может в перспективе сэкономить деньги жильцов, однако требует слишком больших трат на переоборудование дома. В результате большинство жителей не готовы идти на это. «В 2019 году мы в ЖСК планировали отказаться от централизованного горячего водоснабжения, поставить котлы, переоборудовать для этого систему дымоходов. Мы отказались от этой идеи, когда смета перевалила за 5 млн рублей», — объясняет Кузнецова, добавляя, что оборудование можно не покупать сразу, а брать в лизинг. При этом она отмечает, что помимо расходов сложность составляют многочисленные согласования, которые необходимо пройти, чтобы реализовать проект, если на него нашлись средства.
Пока же, отметили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», отказаться от периодических отключений невозможно. «Однако, сведение сроков отключений ГВС к нескольким дням возможно только при кардинальной смене городской схемы теплоснабжения, когда каждый потребитель будет подключен как минимум к двум источникам теплоснабжения», — заключили в компании.
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