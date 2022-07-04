Какие регионы России ожидает прохлада, а какие — «опасное солнце»? Рассказал глава Гидрометцентра Вильфанд

«В Архангельской области в понедельник прогнозируются дождь, гроза, ветер 15-20 м/с. Аналогичная ситуация в Иркутской области — сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, град, ветер до 20 м/с. В Бурятии ожидается ливневый дождь, гроза. В Забайкальском крае погода будет представлять опасность — очень сильный дождь, сильный ливень, гроза и град», — приводит ТАСС слова Вильфанда. Также ливни в ближайшие дни пройдут в Ленинградской, Новгородской, Псковской областях, Приморском крае.

В ряде регионов России в ближайшие дни прогнозируется противоположная ситуация — Белгородскую, Воронежскую области и регионы на юге России ждет «опасное солнце» с высоким индексом ультрафиолета. Индекс излучения будет достигать 6-8 единиц при максимальных 12.

Также жара ожидается в Хабаровском крае, Амурской области и Якутии, где столбики термометров будут достигать отметки в 30-34 градуса. «В Якутии температура выше нормы будет на 7-8 градусов. В Хабаровском крае, Амурской области тоже очень жарко. Тяжкая ситуация», — подытожил Вильфанд.

Напомним, погода в Петербурге продолжает быть жаркой и солнечной, однако полоса атмосферного фронта, в которой город оказался в начале новой рабочей недели, принесет части территорий региона дожди и грозы. Публикуем прогноз синоптиков на сегодня и ближайшие дни.