Какой будет погода в Петербурге в начале рабочей недели? Синоптики дали прогноз

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 4 июля, на погоду в Петербурге окажет влияние атмосферный фронт, «неторопливо смещающийся» к востоку. При переменной облачности в городе обойдется без осадков, тогда как на территории восточной половины области пройдут кратковременный дожди с грозами.

Температура воздуха в городе составит +26…+28 градусов, по области +25…+30. Ветер ожидается западный, северо-западный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

Во вторник, по данным Леуса, «местами возможна гроза и днем около +25» градусов.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 5 июля, в Петербурге пройдут кратковременные дожди, утром и днем местами грозы, ветер при которых будет порывистым. Температура воздуха ночью составит +17…+19 градусов, днем +24…+26.

В среду, 6 июля, ночю обойдется без существенных осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди. В ночное время суток температура воздуха составит +14…+16 градусов, днем +22…+24.