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В эту субботу погода в Петербурге может установить еще один рекорд. Так жарко не было с 2011 года!

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В эту субботу, 2 июля, в Петербурге может быть обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха — второй подряд. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус..

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По словам синоптика, сегодня на погоду в Петербурге продолжит влиять антициклон. «При переменной облачности в регионе вновь обойдется без дождей, а температурный фон будет существенно выше нормы», — добавил он.

Температура воздуха в городе может достигнуть 32 градусов — и это максимальный показатель с 2011 года, когда был зафиксирован рекорд с отметкой в 31,5 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Однако есть и хорошие новости: в воскресенье температура понизится.

Напомним, вчера в Петербурге был обновлен температурный суточный рекорд. Так жарко в городе 1 июля не было 11 лет!

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