В эту субботу погода в Петербурге может установить еще один рекорд. Так жарко не было с 2011 года!

По словам синоптика, сегодня на погоду в Петербурге продолжит влиять антициклон. «При переменной облачности в регионе вновь обойдется без дождей, а температурный фон будет существенно выше нормы», — добавил он.

Температура воздуха в городе может достигнуть 32 градусов — и это максимальный показатель с 2011 года, когда был зафиксирован рекорд с отметкой в 31,5 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Однако есть и хорошие новости: в воскресенье температура понизится.