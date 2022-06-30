Петербург ожидает возвращение жары. Синоптик рассказал, когда это произойдет

Температура в городе может превысить климатическую норму на 4-6 градусов. Аналогичная ситуация ждет Москву, Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

Однако есть отличия. В Петербурге 30-градусные температуры перекочуют с конца июня на начало июля, а в столице последние дни первого летнего месяца будут умеренно-теплыми, отметил специалист.

Напомним, под конец июня главный синоптик Петербурга подвел погодные итоги первого летнего месяца. Сравнивать его с прошлогодним июнем «даже неудобно», отмечает Александр Колесов, однако и сейчас нашлось место рекорду. Рассказываем подробнее.