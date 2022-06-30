Холода, зной и один рекорд: главный синоптик Петербурга подвел погодные итоги июня

«Месяц начался прохладным, всем было плохо, в третьей декаде потеплело, опять большинству плохо. Но так всегда, на всех не угодишь. Надо отметить, что значительное потепление в последнюю неделю июня существенно повысило аномалию температура воздуха, которая за месяц составила +1,5 гр. от нормы (1991-2020 г.). Осадков выпало мало, всего 67% и даже сильный дождь в середине месяца не помог», — сообщил Колесов.

По его словам, «погодных экстремумов в июне не перекрывали». Однако рекордные показатели с температурой +30 градусов был всего однажды и пара жарких ночей.

«И тут нам на помощь приходит антициклон, который установился в конце месяца и разогнал на периферию все облака. Так что солнечное сияние в Санкт-Петербурге в третьей декаде июня взяло свое и выходит на первое место по продолжительности… Точно узнаем вечером, когда солнце сядет, но часов 140 в третьей декаде оно светит. За последние 35 лет, да и более, такого длительного солнечного сияния в городе не отмечалось ни в одну декаду июня. Всего 138 часов было в первой декаде 2007 и 2011 годов. Так что хоть такой, но рекорд получим», — поделился главный синоптик.

Напомним, ночь с 28 на 29 июня в Петербурге стала самой жаркой. Но ждать ли аномально высоких температур в июле? Рассказывает главный синоптик города Александр Колесов.