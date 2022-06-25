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Стало известно, сколько мусора вывезли после праздника «Алые паруса»

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Более трех тонн мусора убрали из центра Петербурга после проведения праздника выпускников «Алые паруса». Такие данные опубликовали в пресс-службе АО «Невский экологический оператор».

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Все собранные отходы отправились на мусоросортировочный завод «Обухово». «На 75% они представляют собой вторичные материальные ресурсы, которые можно переработать: стекло, пластик, макулатура, металл. Среди вторсырья преобладает твёрдый бутылочный пластик — порядка 70% от всех полезных фракций», — пояснили в пресс-службе.

Трудносортируемые отходы (мягкие полимеры и грязная бумага, около 10%) собираются утилизировать в качестве альтернативного топлива. И лишь порядка 15% поступивших отходов отправятся на размещение.

В пресс-службе «Невского экологического оператора» добавили, что праздник прошел экологично, так как впервые мусор был отсортированы а вторсырье отправится на переработку и получит вторую жизнь.

Напомним, ранее мы собрали самые яркие видео и фотографии — посмотрите, как прошел праздник выпускников в Петербурге.

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