Стало известно, сколько мусора вывезли после праздника «Алые паруса»

Все собранные отходы отправились на мусоросортировочный завод «Обухово». «На 75% они представляют собой вторичные материальные ресурсы, которые можно переработать: стекло, пластик, макулатура, металл. Среди вторсырья преобладает твёрдый бутылочный пластик — порядка 70% от всех полезных фракций», — пояснили в пресс-службе.

Трудносортируемые отходы (мягкие полимеры и грязная бумага, около 10%) собираются утилизировать в качестве альтернативного топлива. И лишь порядка 15% поступивших отходов отправятся на размещение.

В пресс-службе «Невского экологического оператора» добавили, что праздник прошел экологично, так как впервые мусор был отсортированы а вторсырье отправится на переработку и получит вторую жизнь.