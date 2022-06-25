В Петербурге прошел праздник выпускников «Алые паруса». Показываем, как это было

В ночь с 24 на 25 июня Петербурге состоялся долгожданный для всех выпускников праздник «Алые паруса». Собрали самые яркие видео и фотографии — посмотрите, как это было!
Праздник впервые с начала пандемии коронавируса прошел без коронавирусных ограничений. Мероприятие традиционно началось с поздравления губернатора города Александра Беглова. В этом году ведущими «Алых парусов» стали певица Алсу и комик Владимир Маркони, а секретным хедлайнером – фронтмен группы «Руки вверх» Сергей Жуков. Также на Дворцовой площади выступали The Hatters, Анатолий Цой (TSOY), Полина Гагарина и многие другие.
Главными событиями праздника стали салют, а также появление брига «Россия» на Неве с парусами белого и синего цветов.
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