В Петербурге прошел праздник выпускников «Алые паруса». Показываем, как это было

Праздник впервые с начала пандемии коронавируса прошел без коронавирусных ограничений. Мероприятие традиционно началось с поздравления губернатора города Александра Беглова. В этом году ведущими «Алых парусов» стали певица Алсу и комик Владимир Маркони, а секретным хедлайнером – фронтмен группы «Руки вверх» Сергей Жуков. Также на Дворцовой площади выступали The Hatters, Анатолий Цой (TSOY), Полина Гагарина и многие другие.