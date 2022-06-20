На время проведения «Алых парусов» метро Петербурга будет работать круглосуточно. Что еще изменится в работе общественного транспорта?

Так, движение поездов в метрополитене Петербурга будет работать в круглосуточном режиме. Составы будут курсировать по всем линиям подземки. В ночное время интервал их движения составит от 3 до 7 минут. Кроме того, по случаю «Алых парусов» будут работать ночные автобусы и троллейбусы.

Автобусные маршруты №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154 будут ходить ночью 25 июня в период с 00:00 до 06:00 часов. Интервал движения составит не более 30 минут. Троллейбусный маршрут № 46 будет работать в это же время с интервалом движения не более 27 минут, отметили в пресс-службе комитета.

Напомним, в Петербурге в ночь с 24 на 25 июня пройдет праздник «Алые паруса». Ежегодный праздник выпускников на ближайшие дни изменит схему движения в центре города. Первые перекрытия стартуют уже вечером 21 июня.