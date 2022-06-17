В центре Петербурга ограничат движение транспорта из-за «Алых парусов». Вот список адресов

Так, в связи с проведением мероприятий движение транспорта будет прекращено:

с 23.00 18 июня до 23.59 19 июня по адресам:

Дворцовая наб. от наб. Зимней канавки к Дворцовому мосту;

Адмиралтейская наб. от Дворцового моста к Черноморскому пер.;

Университетская наб. от Менделеевской линии до остановки «Университет»;

Биржевая пл.

с 00.00 20 июня до 20.00 23 июня по адресам:

Университетская наб. от Менделеевской линии остановки «Университет»;

Биржевая пл.;

Адмиралтейская наб. от Дворцового моста до Черноморского пер.;

Дворцовая наб. от Мраморного пер. к Мошкову пер.;

Дворцовая наб. от Дворцового проезда до д. 2 по Дворцовой пл.

23 июня с 20.00 до 20.35 по адресам:

Университетская наб. от Менделеевской линии до остановки «Университет»;

Биржевая пл.;

Адмиралтейская наб. от Дворцового моста до Черноморского пер.;

Дворцовая наб. от Дворцового проезда до д. 2 по Дворцовой пл.;

Дворцовая наб. от Мраморного пер. к Мошкову пер.;

перекрестки Университетская наб. – наб. Лейтенанта Шмидта

и Английская наб. – пл. Труда – съезды с Благовещенского моста

23 июня с 20.35 до 01.10 24 июня по адресам:

Университетская наб. от Менделеевской линии до остановки «Университет»;

Биржевая пл.;

Адмиралтейская наб. от Дворцового моста до Черноморского пер.;

Дворцовая наб. от Дворцового проезда до д. 2 по Дворцовой пл.;

Дворцовая наб. от Мраморного пер. к Мошкову пер.;

перекрестки Университетская наб. – съезды с Дворцового моста

и Дворцовый проезд – Дворцовая наб. – Адмиралтейская наб.

24 июня с 01.10 до 12.00 по адресам:

Университетская наб. от Менделеевской линии до остановки «Университет»;

Биржевая пл.;

Адмиралтейская наб. от Дворцового моста до Черноморского пер.;

Дворцовая наб. от Дворцового проезда до д. 2 по Дворцовой пл.;

Дворцовая наб. от Мраморного пер. к Мошкову пер.

24 июня 12.00 до 17.00 по адресам:

Университетская наб. от Менделеевской линии до остановки «Университет»;

Биржевая пл.;

Адмиралтейская наб. от Дворцового моста до Черноморского пер.;

перекресток Каменноостровский пр. – Петровская наб. в направлении к Дворцовой наб.;

Дворцовая наб. от Дворцового проезда до д. 2 по Дворцовой пл.;

Дворцовая наб. от Мраморного пер. к Мошкову пер.

перекрестки Университетская наб. – съезды с Дворцового моста

Дворцовый проезд – Дворцовая наб. – Адмиралтейская наб.

24 июня с 17.00 до 21.00 по адресам:

Биржевая пл.;

перекрестки Университетская наб. – съезды с Дворцового моста

Дворцовый проезд – Дворцовая наб. – Адмиралтейская наб.;

Английская наб.;

Большая Морская ул. от Гороховой ул. до Невского пр.;

Миллионная ул. от пл. Суворова до Дворцовой пл.;

проезд вдоль Марсова поля;

Дворцовая наб. от Троицкого моста до Дворцового моста;

наб. р. Мойки от Гороховой ул. до Невского пр.;

наб. р. Мойки от Невского пр. до наб. Лебяжьей канавки;

Адмиралтейская наб.;

Адмиралтейский пр.;

Исаакиевская пл. вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.;

Вознесенский пр. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;

Невский пр. от Садовой ул. до Адмиралтейского пр.;

Дворцовый проезд;

Сенатская пл.;

Мраморный пер.;

Мошков пер.;

Конюшенный пер. от Конюшенной пл. к наб. р. Мойки

24 июня с 21.00 до 22.00 по адресам: