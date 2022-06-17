В центре Петербурга ограничат движение транспорта из-за «Алых парусов». Вот список адресов

В Петербурге в ночь с 24 на 25 июня пройдет праздник «Алые паруса». В этом году его проведут только для выпускников и сопровождающих их учителей. Родителей на мероприятие не пустят. А еще в городе к этому дню начнут ограничивать движение транспорта. Первые начнут действовать уже с завтрашнего дня. Приводим подробный список.
Так, в связи с проведением мероприятий движение транспорта будет прекращено:
с 23.00 18 июня до 23.59 19 июня по адресам:
- Дворцовая наб. от наб. Зимней канавки к Дворцовому мосту;
- Адмиралтейская наб. от Дворцового моста к Черноморскому пер.;
- Университетская наб. от Менделеевской линии до остановки «Университет»;
- Биржевая пл.
с 00.00 20 июня до 20.00 23 июня по адресам:
- Университетская наб. от Менделеевской линии остановки «Университет»;
- Биржевая пл.;
- Адмиралтейская наб. от Дворцового моста до Черноморского пер.;
- Дворцовая наб. от Мраморного пер. к Мошкову пер.;
- Дворцовая наб. от Дворцового проезда до д. 2 по Дворцовой пл.
23 июня с 20.00 до 20.35 по адресам:
- Университетская наб. от Менделеевской линии до остановки «Университет»;
- Биржевая пл.;
- Адмиралтейская наб. от Дворцового моста до Черноморского пер.;
- Дворцовая наб. от Дворцового проезда до д. 2 по Дворцовой пл.;
- Дворцовая наб. от Мраморного пер. к Мошкову пер.;
- перекрестки Университетская наб. – наб. Лейтенанта Шмидта
- и Английская наб. – пл. Труда – съезды с Благовещенского моста
23 июня с 20.35 до 01.10 24 июня по адресам:
- Университетская наб. от Менделеевской линии до остановки «Университет»;
- Биржевая пл.;
- Адмиралтейская наб. от Дворцового моста до Черноморского пер.;
- Дворцовая наб. от Дворцового проезда до д. 2 по Дворцовой пл.;
- Дворцовая наб. от Мраморного пер. к Мошкову пер.;
- перекрестки Университетская наб. – съезды с Дворцового моста
- и Дворцовый проезд – Дворцовая наб. – Адмиралтейская наб.
24 июня с 01.10 до 12.00 по адресам:
- Университетская наб. от Менделеевской линии до остановки «Университет»;
- Биржевая пл.;
- Адмиралтейская наб. от Дворцового моста до Черноморского пер.;
- Дворцовая наб. от Дворцового проезда до д. 2 по Дворцовой пл.;
- Дворцовая наб. от Мраморного пер. к Мошкову пер.
24 июня 12.00 до 17.00 по адресам:
- Университетская наб. от Менделеевской линии до остановки «Университет»;
- Биржевая пл.;
- Адмиралтейская наб. от Дворцового моста до Черноморского пер.;
- перекресток Каменноостровский пр. – Петровская наб. в направлении к Дворцовой наб.;
- Дворцовая наб. от Дворцового проезда до д. 2 по Дворцовой пл.;
- Дворцовая наб. от Мраморного пер. к Мошкову пер.
- перекрестки Университетская наб. – съезды с Дворцового моста
- Дворцовый проезд – Дворцовая наб. – Адмиралтейская наб.
24 июня с 17.00 до 21.00 по адресам:
- Биржевая пл.;
- перекрестки Университетская наб. – съезды с Дворцового моста
- Дворцовый проезд – Дворцовая наб. – Адмиралтейская наб.;
- Английская наб.;
- Большая Морская ул. от Гороховой ул. до Невского пр.;
- Миллионная ул. от пл. Суворова до Дворцовой пл.;
- проезд вдоль Марсова поля;
- Дворцовая наб. от Троицкого моста до Дворцового моста;
- наб. р. Мойки от Гороховой ул. до Невского пр.;
- наб. р. Мойки от Невского пр. до наб. Лебяжьей канавки;
- Адмиралтейская наб.;
- Адмиралтейский пр.;
- Исаакиевская пл. вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.;
- Вознесенский пр. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;
- Невский пр. от Садовой ул. до Адмиралтейского пр.;
- Дворцовый проезд;
- Сенатская пл.;
- Мраморный пер.;
- Мошков пер.;
- Конюшенный пер. от Конюшенной пл. к наб. р. Мойки
24 июня с 21.00 до 22.00 по адресам:
- Биржевая пл.;
- перекрестки Университетская наб. – съезды с Дворцового моста
- Дворцовый проезд – Дворцовая наб. – Адмиралтейская наб.;
- Английская наб.;
- Большая Морская ул. от Гороховой ул. до Невского пр.;
- Миллионная ул. от пл. Суворова до Дворцовой пл.;
- проезд вдоль Марсова поля;
- Дворцовая наб. от Троицкого моста до Дворцового моста;
- наб. р. Мойки от Невского пр. до наб. Лебяжьей канавки;
- Адмиралтейская наб.;
- Адмиралтейский пр.;
- Исаакиевская пл. вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.;
- Вознесенский пр. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;
- Невский пр. от Садовой ул. до Адмиралтейского пр.;
- Дворцовый проезд;
- Сенатская пл.;
- Мраморный пер.;
- Мошков пер.;
- Конюшенный пер. от Конюшенной пл. к наб. р. Мойки;
- наб. р. Мойки от Гороховой ул. до Невского пр.;
- Кадетская и 1-я линии В.О. от Румянцевской пл.
- до Университетской наб.
- 2-3-я линии В.О. от Румянцевской пл. до Университетской наб.;
- Университетская наб. от Благовещенского моста
- до Биржевой пл.;
- Биржевой проезд;
- Менделеевская линия от Биржевой линии до Университетской наб.;
- Таможенный пер.
с 22.00 24 июня до 06.00 25 июня по адресам:
- Биржевая пл.;
- перекрестки Университетская наб. – съезды с Дворцового моста
- Дворцовый проезд – Дворцовая наб. – Адмиралтейская наб.;
- Английская наб.;
- Большая Морская ул. от Гороховой ул. до Невского пр.;
- проезд вдоль Марсова поля;
- наб. р. Мойки от Невского пр. до наб. Лебяжьей канавки;
- Адмиралтейская наб.;
- Адмиралтейский пр.;
- Исаакиевская пл. вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.;
- Вознесенский пр. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;
- Невский пр. от Садовой ул. до Адмиралтейского пр.;
- Дворцовый проезд;
- Сенатская пл.;
- Мраморный пер.;
- Мошков пер.;
- Конюшенный пер. от Конюшенной пл. к наб. р. Мойки;
- Кадетская и 1-я линии В.О. от Румянцевской пл.
- до Университетской наб.;
- 2-3-я линии В.О. от Румянцевской пл. до Университетской наб.;
- Университетская наб. от Благовещенского моста до Биржевой пл.;
- Биржевой проезд;
- Менделеевская линия от Биржевой линии
- до Университетской наб.
- Таможенный пер.;
- наб. р. Мойки от Гороховой ул. до Невского пр.;
- Каменноостровский пр. от ул. Куйбышева до Троицкого моста;
- Миллионная ул.;
- наб. Лебяжьей канавки;
- Дворцовая наб.;
- перекрестки Каменноостровский пр. – Петровская наб.
- Дворцовая наб. – съезды с Суворовской пл.***;
- наб. Кутузова от Гагаринской ул. до Дворцовой наб.;
- Благовещенский мост;
- наб. Лейтенанта Шмидта от 22-23-й линий В.О. до Благовещенского моста;
- пл. Труда;
- Английская наб.;
- ул. Труда.
25 июня с 06.00 до 15.00 по адресам:
- Дворцовая наб. от наб. Зимней канавки к Дворцовому мосту;
- Адмиралтейская наб. от Дворцового моста к Черноморскому пер.;
- Университетская наб. от Менделеевской линии до остановки «Университет»;
- перекрестки Университетская наб. – съезды с Дворцового моста
- Дворцовый проезд – Дворцовая наб. – Адмиралтейская наб.
с 15.00 25 июня до 06.00 27 июня по адресам:
- Университетская наб. от Менделеевской линии до остановки «Университет»;
- Биржевая пл.;
- Адмиралтейская наб. от Дворцового моста до Черноморского пер.;
- Дворцовая наб. от Дворцового проезда до д. 2 по Дворцовой пл.
- Благовещенский мост
- Дворцовый мост
- Троицкий мост
Отмечается, что в расписания могут внести изменения. Также движение транспорта будет ограничено путем сужения проезжей части
с 23.00 18 июня до 23.59 19 июня по Дворцовая наб. от Мраморного пер. к Мошкову пер.;
с 00.00 20 июня до 17.00 24 июня и с 15.00 25 июня до 06.00 27 июня по Дворцовой наб. от наб. Зимней канавки до Дворцового моста;
с 00.00 20 июня до 17.00 24 июня и с 15.00 25 июня до 06.00 27 июня по Дворцовой наб. от наб. Зимней канавки до Дворцового моста.
Также будет введен запрет остановки: 20 июня с 00.00 до 23.59 по Биржевой пл., 24 июня с 00.00 до 23.59 по адресам:
- Мошков пер.;
- Адмиралтейская наб. от Адмиралтейского проезда до Сенатской пл.;
- наб. Лейтенанта Шмидта от 22-23-й линий В.О. до Благовещенского моста;
- наб. Лебяжьей канавки от Миллионной ул. до наб. р. Мойки;
- наб. р. Мойки от Садовой ул. до Невского пр.;
- Суворовская пл.;
- Большая Конюшенная ул. от Волынского пер. к Невскому пр.;
- Большая Морская ул. от Гороховой ул. к Невскому пр.;
- наб. р. Мойки от Невского пр. к Кирпичному пер.;
- проезд вдоль Марсова поля;
- Миллионная ул.;
- Английская наб.;
- Большая Морская ул. от Невского пр. до Кирпичного пер.;
- четная сторона наб. р. Мойки от Гороховой ул. к Невскому пр.;
- нечетная сторона наб. канала Грибоедова от д. 7 к Невскому пр.;
- Сенатская пл.;
- Университетская наб. от Благовещенского моста до Дворцового моста;
- Гороховая ул. от Малой Морской ул. к Адмиралтейскому пр.;
- Малая Морская ул. от Невского пр. к Гороховой ул.;
- Адмиралтейский пр.;
- Гороховая ул. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.
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