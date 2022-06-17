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В центре Петербурга ограничат движение транспорта из-за «Алых парусов». Вот список адресов

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В Петербурге в ночь с 24 на 25 июня пройдет праздник «Алые паруса». В этом году его проведут только для выпускников и сопровождающих их учителей. Родителей на мероприятие не пустят. А еще в городе к этому дню начнут ограничивать движение транспорта. Первые начнут действовать уже с завтрашнего дня. Приводим подробный список.

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Так, в связи с проведением мероприятий движение транспорта будет прекращено:

с 23.00 18 июня до 23.59 19 июня по адресам:

  • Дворцовая наб. от наб. Зимней канавки к Дворцовому мосту;
  • Адмиралтейская наб. от Дворцового моста к Черноморскому пер.;
  • Университетская наб. от Менделеевской линии до остановки «Университет»;
  • Биржевая пл.

с 00.00 20 июня до 20.00 23 июня по адресам:

  • Университетская наб. от Менделеевской линии остановки «Университет»;
  • Биржевая пл.;
  • Адмиралтейская наб. от Дворцового моста до Черноморского пер.;
  • Дворцовая наб. от Мраморного пер. к Мошкову пер.;
  • Дворцовая наб. от Дворцового проезда до д. 2 по Дворцовой пл.

23 июня с 20.00 до 20.35 по адресам:

  • Университетская наб. от Менделеевской линии до остановки «Университет»;
  • Биржевая пл.;
  • Адмиралтейская наб. от Дворцового моста до Черноморского пер.;
  • Дворцовая наб. от Дворцового проезда до д. 2 по Дворцовой пл.;
  • Дворцовая наб. от Мраморного пер. к Мошкову пер.;
  • перекрестки Университетская наб. – наб. Лейтенанта Шмидта
  • и Английская наб. – пл. Труда – съезды с Благовещенского моста

23 июня с 20.35 до 01.10 24 июня по адресам:

  • Университетская наб. от Менделеевской линии до остановки «Университет»;
  • Биржевая пл.;
  • Адмиралтейская наб. от Дворцового моста до Черноморского пер.;
  • Дворцовая наб. от Дворцового проезда до д. 2 по Дворцовой пл.;
  • Дворцовая наб. от Мраморного пер. к Мошкову пер.;
  • перекрестки Университетская наб. – съезды с Дворцового моста
  • и Дворцовый проезд – Дворцовая наб. – Адмиралтейская наб.

24 июня с 01.10 до 12.00 по адресам:

  • Университетская наб. от Менделеевской линии до остановки «Университет»;
  • Биржевая пл.;
  • Адмиралтейская наб. от Дворцового моста до Черноморского пер.;
  • Дворцовая наб. от Дворцового проезда до д. 2 по Дворцовой пл.;
  • Дворцовая наб. от Мраморного пер. к Мошкову пер.

24 июня 12.00 до 17.00 по адресам:

  • Университетская наб. от Менделеевской линии до остановки «Университет»;
  • Биржевая пл.;
  • Адмиралтейская наб. от Дворцового моста до Черноморского пер.;
  • перекресток Каменноостровский пр. – Петровская наб. в направлении к Дворцовой наб.;
  • Дворцовая наб. от Дворцового проезда до д. 2 по Дворцовой пл.;
  • Дворцовая наб. от Мраморного пер. к Мошкову пер.
  • перекрестки Университетская наб. – съезды с Дворцового моста
  • Дворцовый проезд – Дворцовая наб. – Адмиралтейская наб.

24 июня с 17.00 до 21.00 по адресам:

  • Биржевая пл.;
  • перекрестки Университетская наб. – съезды с Дворцового моста
  • Дворцовый проезд – Дворцовая наб. – Адмиралтейская наб.;
  • Английская наб.;
  • Большая Морская ул. от Гороховой ул. до Невского пр.;
  • Миллионная ул. от пл. Суворова до Дворцовой пл.;
  • проезд вдоль Марсова поля;
  • Дворцовая наб. от Троицкого моста до Дворцового моста;
  • наб. р. Мойки от Гороховой ул. до Невского пр.;
  • наб. р. Мойки от Невского пр. до наб. Лебяжьей канавки;
  • Адмиралтейская наб.;
  • Адмиралтейский пр.;
  • Исаакиевская пл. вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.;
  • Вознесенский пр. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;
  • Невский пр. от Садовой ул. до Адмиралтейского пр.;
  • Дворцовый проезд;
  • Сенатская пл.;
  • Мраморный пер.;
  • Мошков пер.;
  • Конюшенный пер. от Конюшенной пл. к наб. р. Мойки

24 июня с 21.00 до 22.00 по адресам:

  • Биржевая пл.;
  • перекрестки Университетская наб. – съезды с Дворцового моста
  • Дворцовый проезд – Дворцовая наб. – Адмиралтейская наб.;
  • Английская наб.;
  • Большая Морская ул. от Гороховой ул. до Невского пр.;
  • Миллионная ул. от пл. Суворова до Дворцовой пл.;
  • проезд вдоль Марсова поля;
  • Дворцовая наб. от Троицкого моста до Дворцового моста;
  • наб. р. Мойки от Невского пр. до наб. Лебяжьей канавки;
  • Адмиралтейская наб.;
  • Адмиралтейский пр.;
  • Исаакиевская пл. вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.;
  • Вознесенский пр. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;
  • Невский пр. от Садовой ул. до Адмиралтейского пр.;
  • Дворцовый проезд;
  • Сенатская пл.;
  • Мраморный пер.;
  • Мошков пер.;
  • Конюшенный пер. от Конюшенной пл. к наб. р. Мойки;
  • наб. р. Мойки от Гороховой ул. до Невского пр.;
  • Кадетская и 1-я линии В.О. от Румянцевской пл.
  • до Университетской наб.
  • 2-3-я линии В.О. от Румянцевской пл. до Университетской наб.;
  • Университетская наб. от Благовещенского моста
  • до Биржевой пл.;
  • Биржевой проезд;
  • Менделеевская линия от Биржевой линии до Университетской наб.;
  • Таможенный пер.
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с 22.00 24 июня до 06.00 25 июня по адресам:

  • Биржевая пл.;
  • перекрестки Университетская наб. – съезды с Дворцового моста
  • Дворцовый проезд – Дворцовая наб. – Адмиралтейская наб.;
  • Английская наб.;
  • Большая Морская ул. от Гороховой ул. до Невского пр.;
  • проезд вдоль Марсова поля;
  • наб. р. Мойки от Невского пр. до наб. Лебяжьей канавки;
  • Адмиралтейская наб.;
  • Адмиралтейский пр.;
  • Исаакиевская пл. вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.;
  • Вознесенский пр. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;
  • Невский пр. от Садовой ул. до Адмиралтейского пр.;
  • Дворцовый проезд;
  • Сенатская пл.;
  • Мраморный пер.;
  • Мошков пер.;
  • Конюшенный пер. от Конюшенной пл. к наб. р. Мойки;
  • Кадетская и 1-я линии В.О. от Румянцевской пл.
  • до Университетской наб.;
  • 2-3-я линии В.О. от Румянцевской пл. до Университетской наб.;
  • Университетская наб. от Благовещенского моста до Биржевой пл.;
  • Биржевой проезд;
  • Менделеевская линия от Биржевой линии
  • до Университетской наб.
  • Таможенный пер.;
  • наб. р. Мойки от Гороховой ул. до Невского пр.;
  • Каменноостровский пр. от ул. Куйбышева до Троицкого моста;
  • Миллионная ул.;
  • наб. Лебяжьей канавки;
  • Дворцовая наб.;
  • перекрестки Каменноостровский пр. – Петровская наб.
  • Дворцовая наб. – съезды с Суворовской пл.***;
  • наб. Кутузова от Гагаринской ул. до Дворцовой наб.;
  • Благовещенский мост;
  • наб. Лейтенанта Шмидта от 22-23-й линий В.О. до Благовещенского моста;
  • пл. Труда;
  • Английская наб.;
  • ул. Труда.

25 июня с 06.00 до 15.00 по адресам:

  • Дворцовая наб. от наб. Зимней канавки к Дворцовому мосту;
  • Адмиралтейская наб. от Дворцового моста к Черноморскому пер.;
  • Университетская наб. от Менделеевской линии до остановки «Университет»;
  • перекрестки Университетская наб. – съезды с Дворцового моста
  • Дворцовый проезд – Дворцовая наб. – Адмиралтейская наб.

с 15.00 25 июня до 06.00 27 июня по адресам:

  • Университетская наб. от Менделеевской линии до остановки «Университет»;
  • Биржевая пл.;
  • Адмиралтейская наб. от Дворцового моста до Черноморского пер.;
  • Дворцовая наб. от Дворцового проезда до д. 2 по Дворцовой пл.
  • Благовещенский мост
  • Дворцовый мост
  • Троицкий мост

Отмечается, что в расписания могут внести изменения. Также движение транспорта будет ограничено путем сужения проезжей части

с 23.00 18 июня до 23.59 19 июня по Дворцовая наб. от Мраморного пер. к Мошкову пер.;

с 00.00 20 июня до 17.00 24 июня и с 15.00 25 июня до 06.00 27 июня по Дворцовой наб. от наб. Зимней канавки до Дворцового моста;

с 00.00 20 июня до 17.00 24 июня и с 15.00 25 июня до 06.00 27 июня по Дворцовой наб. от наб. Зимней канавки до Дворцового моста.

Также будет введен запрет остановки: 20 июня с 00.00 до 23.59 по Биржевой пл., 24 июня с 00.00 до 23.59 по адресам:

  • Мошков пер.;
  • Адмиралтейская наб. от Адмиралтейского проезда до Сенатской пл.;
  • наб. Лейтенанта Шмидта от 22-23-й линий В.О. до Благовещенского моста;
  • наб. Лебяжьей канавки от Миллионной ул. до наб. р. Мойки;
  • наб. р. Мойки от Садовой ул. до Невского пр.;
  • Суворовская пл.;
  • Большая Конюшенная ул. от Волынского пер. к Невскому пр.;
  • Большая Морская ул. от Гороховой ул. к Невскому пр.;
  • наб. р. Мойки от Невского пр. к Кирпичному пер.;
  • проезд вдоль Марсова поля;
  • Миллионная ул.;
  • Английская наб.;
  • Большая Морская ул. от Невского пр. до Кирпичного пер.;
  • четная сторона наб. р. Мойки от Гороховой ул. к Невскому пр.;
  • нечетная сторона наб. канала Грибоедова от д. 7 к Невскому пр.;
  • Сенатская пл.;
  • Университетская наб. от Благовещенского моста до Дворцового моста;
  • Гороховая ул. от Малой Морской ул. к Адмиралтейскому пр.;
  • Малая Морская ул. от Невского пр. к Гороховой ул.;
  • Адмиралтейский пр.;
  • Гороховая ул. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.
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