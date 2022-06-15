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Где расположится будущий вестибюль станции метро «Театральная»? Место выбрали петербуржцы

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Петербуржцы выбрали расположение будущего вестибюля станции метро «Театральная». Он будет подземным — рассказываем, где именно построят вход на станцию и каким будет ее архитектурное решение.

КРТИ

Подземный вестибюль на Театральной площади (в районе Театрального сквера), который выбрали петербуржцы

Опрос, в ходе которого петербуржцы могли выбрать расположение будущего вестибюля станции метро «Театральная», был запущен 1 июня во ВКонтакте и мессенджере Telegram. Более половины всех проголосовавших выбрали первый вариант, проголосовав за подземный вестибюль на Театральной площади. Результаты распределились следующим образом: во ВКонтакте — 59.1% (6 909 пользователей), Telegram — 56% (3 196 пользователя).

Вторым по популярности вариантом стал подземный вестибюль на улице Декабристов, на участке между домами №37 и №39 — 28.24% (3 301 пользователей) и 22% (1 242 пользователей) соответственно. На последнем месте оказался вариант №3: наземный вестибюль, расположенный на улице Декабристов, 38 — 12.66% (1 480 пользователей) и 22% (1 250 пользователя).

Как отмечают в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры, который проводил опрос, результаты будут «представлены и учтены» на следующем заседании Технического совета при комитете. «Мы благодарим каждого из вас, кто поддержал открытое голосование и выбрал один из трех представленных вариантов!» — добавили в пресс-службе КРТИ.

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