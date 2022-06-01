По прогнозу ведущего сотрудника погодного центра «Фобос» Евгения Тишковца, наступивший климатический сезон станет весомой компенсацией за провалившуюся холодную весну, средняя температура которой оказалась почти на 3 градуса ниже показателей метеостатистики. Лето в средней полосе России будет теплым и умеренно-влажным. Температурный режим ожидается близким к своей климатической норме с незначительным ее превышением не более 0,5-1 градуса.

Однако отклонения температуры в положительную сторону все же будут — они прогнозируются на территории курортной зоны России: на Кубани, Кавказе и в Крыму. Теплее обычного и с дефицитом осадков будет также на Русском Севере.

Сложившиеся метеорологические условия позволят открыть полноценный купальный сезон на юге России уже в ближайшие дни, когда температура морской воды достигнет плюс 20 градусов и выше. В Центральной России вода до комфортных значений в реках и озерах прогреется к середине июня.

«Такой долгосрочный прогноз — безветрие, тепло, умеренная влажность, чередование солнечных дней со скоротечными ливнями — в пчеловодном сезоне благоприятно повлияет на медосбор, а значит, грядущее лето можно смело назвать "медовым"», — резюмировал синоптик.