Наступившее лето в России будет «медовым» — теплым и без ветра. Синоптики обещают: такой климатический сезон станет достойной компенсацией за «провалившуюся холодную весну»!
По прогнозу ведущего сотрудника погодного центра «Фобос» Евгения Тишковца, наступивший климатический сезон станет весомой компенсацией за провалившуюся холодную весну, средняя температура которой оказалась почти на 3 градуса ниже показателей метеостатистики. Лето в средней полосе России будет теплым и умеренно-влажным. Температурный режим ожидается близким к своей климатической норме с незначительным ее превышением не более 0,5-1 градуса.
Однако отклонения температуры в положительную сторону все же будут — они прогнозируются на территории курортной зоны России: на Кубани, Кавказе и в Крыму. Теплее обычного и с дефицитом осадков будет также на Русском Севере.
Сложившиеся метеорологические условия позволят открыть полноценный купальный сезон на юге России уже в ближайшие дни, когда температура морской воды достигнет плюс 20 градусов и выше. В Центральной России вода до комфортных значений в реках и озерах прогреется к середине июня.
«Такой долгосрочный прогноз — безветрие, тепло, умеренная влажность, чередование солнечных дней со скоротечными ливнями — в пчеловодном сезоне благоприятно повлияет на медосбор, а значит, грядущее лето можно смело назвать "медовым"», — резюмировал синоптик.
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