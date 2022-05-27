В каком году в Петербурге был самый жаркий День города? А самый холодный? Рассказал главный синоптик города

По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, погода «преподносит сюрпризы» городу «вот уже 319 лет». Май не является исключением — в некоторые годы уже в середине месяца начинается купальный сезон, в другие в это время выпадает снег. Поэтому погода на День города, который отмечается 27 мая, из года в год оказывается «очень различной».

Наиболее теплая погода в мае фиксировалась в конце позапрошлого века — в 1887, 1889 и 1891 годах. Самым экстремальным оказался 1958 год, когда 27 мая столбики термометров остановились на отметке в +30,9 градуса.

Самым холодным днем остается 27 мая 1888 года, когда максимальная температура повысилась только до +5,3 градуса. Также холодно, всего +6,0 градуса, было днем 27 мая в 1987 году.

Колесов также привел статистику по осадкам на День города в разные годы. Наиболее дождливое 27 мая пришлось на «недавний период, когда все мы пережили самое «мокрое» лето в Санкт-Петербурге» — а именно 2016 год, когда за сутки в этот день пролились 15,2 миллиметра осадков.

Напомним, пятницу Петербург встречает под влиянием обширной «циклонической депрессии». Рассказываем, как это отразится на погоде в городе — в прогнозах синоптиков на сегодня и грядущие выходные.