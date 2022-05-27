Петербург под влиянием «циклонической депрессии». Как это скажется на погоде в городе?

Пятницу Петербург встречает под влиянием обширной «циклонической депрессии». Рассказываем, как это отразится на погоде в городе — в прогнозах синоптиков на сегодня и грядущие выходные.
По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 27 мая, Петербург окажется под влиянием «обширной циклонической депрессии», накрывшей северную половину Европейской России. Не все так безнадежно, как могло показаться — погода в городе в этот день будет зависеть от области сравнительно низкого атмосферного давления, которая в метеорологии и называется депрессией. Одновременно с этим ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут небольшие дожди.
Температура воздуха сегодня в Петербурге составит +12…+14 градусов, по области +10…+15. Ветер ожидается западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.
В субботу, по прогнозу Леуса, «вновь не без дождей и холодно».
По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 28 мая, ночью в Петербурге пройдет небольшой, днем кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит +6…+8 градусов, днем +12…+14. В воскресенье, 29 мая, дожди продолжатся. В ночное время суток температура также не поднимется выше 6-8 градусов со знаком «плюс», днем ожидается до 14-16 градусов тепла.
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