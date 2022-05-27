Петербург под влиянием «циклонической депрессии». Как это скажется на погоде в городе?

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 27 мая, Петербург окажется под влиянием «обширной циклонической депрессии», накрывшей северную половину Европейской России. Не все так безнадежно, как могло показаться — погода в городе в этот день будет зависеть от области сравнительно низкого атмосферного давления, которая в метеорологии и называется депрессией. Одновременно с этим ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха сегодня в Петербурге составит +12…+14 градусов, по области +10…+15. Ветер ожидается западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.

В субботу, по прогнозу Леуса, «вновь не без дождей и холодно».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 28 мая, ночью в Петербурге пройдет небольшой, днем кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит +6…+8 градусов, днем +12…+14. В воскресенье, 29 мая, дожди продолжатся. В ночное время суток температура также не поднимется выше 6-8 градусов со знаком «плюс», днем ожидается до 14-16 градусов тепла.