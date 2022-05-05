«Ситимобил» продолжит работать в России. Компания завершила передачу активов новым владельцам

Сервис заказа такси «Ситимобил» продолжит работать в России. В начале мая компания завершила процедуру передачи активов новым владельцам — им стала ООО «Транс-Миссия», руководящая также службой заказа такси «Таксовичкоф».
О том, что часть активов «Ситимобила» будет продана управляющей компанией People&People, в которую входят «Грузовичкоф», «Таксовичков» и другие бренды, стало известно в середине апреля. Данную сделку планируют закрыть во втором квартале 2022 года — она коснется технологической платформы сервиса, бренда и каналов привлечения клиентов. «Поэтому приложение «Ситимобил» продолжает работать — и заказы все так же передаются водителям партнеров», — уточнили тогда в «Ситимобиле».
1 мая была завершена передача активов «Ситимобил» новым владельцам. С этого момента сервис официально принадлежит ООО «Транс-Миссия», которая входит в People&People и управляет службой заказа такси «Таксовичкоф». В рамках сделки по покупке активов «Ситимобил» покупатель получил все ключевые активы, необходимые для устойчивой работы сервиса и дальнейшего развития: программное обеспечение, домены, приложения, сайты и другие.
CEO People&People:
Мы рады, что «Ситимобил» остается на рынке такси, и мы продолжим активное развитие сервиса, открывая новые города и запуская новые продукты. Мы не хотим объединить «Ситимобил» и «Таксовичкоф», потому что это разные бренды со своей аудиторией и географией присутствия. Оба приложения продолжат работу в прежнем режиме, и водителям не нужно будет менять брендирование автомобилей под другой автопарк или устанавливать другое приложение для получения заказов. Два крупных игрока перестанут бороться друг с другом и смогут вместе занять лидирующие позиции на рынке такси. Это позволит предложить клиентам выгодные тарифы и достойные условия труда для наших водителей.
Напомним, сервис заказа такси «Ситимобил» пришел в Петербург в 2019 году. Тогда горожанам были доступны два тарифа, стоимость которых начиналась от 59 и 99 рублей соответственно. В том же году Россия возгласила мировой рейтинг по выгодности такси. 15 апреля 2022 года сервис заказа такси «Ситимобил» прекратил работу в стране. Сообщалось, что, несмотря на закрытие сервиса заказа такси, каршеринг «Ситидрайв» продолжит работу.
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