«Ситимобил» продолжит работать в России. Компания завершила передачу активов новым владельцам

О том, что часть активов «Ситимобила» будет продана управляющей компанией People&People, в которую входят «Грузовичкоф», «Таксовичков» и другие бренды, стало известно в середине апреля. Данную сделку планируют закрыть во втором квартале 2022 года — она коснется технологической платформы сервиса, бренда и каналов привлечения клиентов. «Поэтому приложение «Ситимобил» продолжает работать — и заказы все так же передаются водителям партнеров», — уточнили тогда в «Ситимобиле».

1 мая была завершена передача активов «Ситимобил» новым владельцам. С этого момента сервис официально принадлежит ООО «Транс-Миссия», которая входит в People&People и управляет службой заказа такси «Таксовичкоф». В рамках сделки по покупке активов «Ситимобил» покупатель получил все ключевые активы, необходимые для устойчивой работы сервиса и дальнейшего развития: программное обеспечение, домены, приложения, сайты и другие.