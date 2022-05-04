«Что за позорище?»: Ксения Собчак возмутилась горами мусора в центре Петербурга

«Вот читательница прислала двор дома в переулке Тюленина — это сразу за Казанским собором. Ну что за позорище? Ведь чтобы человек разозлился, открыл предложку Собчак и прислал ей это — должно пройти время. В этом случае — 4 дня. 4 день в центре Питера лежит куча мусора», — написала Собчак в своем telegram-канале.

На вопрос журналистки о том, писала ли ее подписчица жалобы Беглову, получила следующий ответ: «Писала в ВК, сммщики ответили "системность вывоза мусора в Петербурге налажена", проблемные точки "берутся на контроль"».

В Петербурге за вывоз мусора отвечает «Невский экологический оператор». Претензии к нему предъявляли еще зимой, когда началась мусорная реформа и компания начала свою непосредственную деятельность на местах.

В НЭО «Фонтанке» ответили, что проблем с машинами и с водителями нет, а есть с доступом во дворы. Во время транспортной реформы сменилась схема «выкатывания» контейнеров из дворов-колодцев, куда мусоровозу — даже небольшому — не заехать. Этим в Центральном районе занимается Жилкомсервис № 2.

«И до реформы, и после — местный оператор или региональный — был на связи с жилищниками, они знали, во сколько будет проезжать машина. Это не только к этому району относится. Если местный дворник не мог быть на связи по каким-то причинам — давали заранее ключ от ворот, водитель мог сам выкатить контейнеры, хотя ему за это не платят», — рассказывает собеседник издания.

Напомним, из нескольких дворов Центрального района Петербурга не вывозили мусор в течение всех первомайских выходных. Как оказалось, такая проблема была замечена как минимум во дворах 13 домов по адресам: Джамбула, 19, Пушкинская, 4 и 7, Невский, 61, Кузнечный, 14, Гороховая, 48, Рубинштейна, 7, 14, 25 и 26, Советская, 4, Фонтанка, 46, Гороховая, 36 и 38.