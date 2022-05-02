В Совфеде предложили ввести ОСАГО для электросамокатов и скутеров

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предложил МВД заняться вопросом о введении обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для владельцев средств индивидуальной мобильности, а именно электросамокатов и скутеров. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на документ.
В комитете считают, что эти средства могут представлять собой серьезную опасность как для пешеходов, так и для тех, кто их использует. Они не оборудованы эффективными системами безопасности, но при этом могут развивать высокую скорость.
Также сенаторы предложили проработать ограничение предельной скорости средств индивидуальной мобильности и ввести разделение по принципу использования в личных или коммерческих целях.
Кроме того, было предложено Минтрансу, Минпросвещения и МВД подготовить предложения по внедрению в программы обучения несовершеннолетних по безопасному поведению на дорогах специальных разделов по безопасному использованию скутеров и самокатов.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге начал работать сервис аренды электросамокатов «Яндекс Go». Всего в городе планируется разместить более 5 тысяч электросамокатов, сообщили в пресс-службе компании.
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