В Совфеде предложили ввести ОСАГО для электросамокатов и скутеров

В комитете считают, что эти средства могут представлять собой серьезную опасность как для пешеходов, так и для тех, кто их использует. Они не оборудованы эффективными системами безопасности, но при этом могут развивать высокую скорость.

Также сенаторы предложили проработать ограничение предельной скорости средств индивидуальной мобильности и ввести разделение по принципу использования в личных или коммерческих целях.