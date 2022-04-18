Тепло близко? Синоптики рассказывают, когда в Петербург придет настоящая весенняя погода

В Петербурге зафиксировали самый теплый день в году — воздух прогрелся до +10,4 градусов. Но и это не предел. Синоптики рассказывают, когда уже установится долгожданное весеннее тепло.
По данным синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса, Петербург остается под влиянием гребня антициклона, но он постепенно теряет силы. Вероятность дождей по-прежнему минимальна, пишет он.
Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, тепло будет захватывать все большие территории. В ближайшие дни обещают 13, а потом и 15 градусов тепла.
«На этой неделе столбик термометра в Петербурге будет продолжать стремиться вверх, сначала к +13 градусов, потом и выше +15 градусов. Так что долгожданная весенняя погода наступила, вдобавок сухо и солнечно», — сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Напомним, в Петербурге стартовал сезон пассажирской навигации по рекам и каналам. Расширение классических водных маршрутов по Неве, создание новых по центру города и паромная переправа на период ремонта Биржевого моста — рассказываем обо всех новинках сезона.
Комментарии (0)