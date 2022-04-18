Тепло близко? Синоптики рассказывают, когда в Петербург придет настоящая весенняя погода

По данным синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса, Петербург остается под влиянием гребня антициклона, но он постепенно теряет силы. Вероятность дождей по-прежнему минимальна, пишет он.

Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, тепло будет захватывать все большие территории. В ближайшие дни обещают 13, а потом и 15 градусов тепла.

«На этой неделе столбик термометра в Петербурге будет продолжать стремиться вверх, сначала к +13 градусов, потом и выше +15 градусов. Так что долгожданная весенняя погода наступила, вдобавок сухо и солнечно», — сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Напомним, в Петербурге стартовал сезон пассажирской навигации по рекам и каналам. Расширение классических водных маршрутов по Неве, создание новых по центру города и паромная переправа на период ремонта Биржевого моста — рассказываем обо всех новинках сезона.