В Петербурге стартовал сезон пассажирской навигации по рекам и каналам

Навигационный период и разводка мостов стартовали в ночь с 9 на 10 апреля. Прогулки по рекам и каналам Северной столицы начинаются с сегодняшнего дня, 18 апреля. Соответствующее распоряжение подписал председатель Комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков.

Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе Комитета по развитию туризма, классические водные маршруты по Неве расширены таким образом, чтобы туристы могли увидеть новые «точки притяжения», подойти на теплоходе близко к Лахта Центру и «Газпром-Арене», пройти под вантовыми мостами Западного скоростного диаметра и «получить еще больше впечатлений от Петербурга».

Также в этом сезоне будет организован водный маршрут между Новой Голландией, «Авророй» и центром города. Откроется новый маршрут на метеоре в крепость «Орешек» с заходом в музей «Прорыв». Кроме того, будет увеличено количество отправлений в Кронштадт из Петербурга и Петергофа.

На период ремонта Биржевого моста, для удобства жителей и гостей города уже в мае откроется паромная переправа между Мытнинской набережной (Петропавловская крепость) и Адмиралтейской набережной. Интервал движения составит 10 минут.

В новом сезоне навигации организаторы круизов по рекам и каналам Петербурга снова могут полностью заполнять речные экскурсионные прогулочные суда — снято условие об их 50-процентной наполняемости. При этом доступ к осуществлению пассажирских перевозок по рекам и каналам открыт для тех перевозчиков, которые утвердили стандарт безопасности — в том числе санитарно-гигиенической в условиях пандемии COVID-19.