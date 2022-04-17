Комитет по транспорту: цены за парковку на автостоянках не будут повышаться в Петербурге

Ранее на сайте Смольного был опубликован проект распоряжения, согласно которому с 1 мая ожидается повышение цен на парковку. Документ находится на антикоррупционной экспертизе. Из него следует, что в некоторых частях города стоимость парковки подорожает на 50%.

«Комитет на постоянной основе разрабатывает нормативные правовые акты. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, размещенных на сайте Комитета по транспорту, не влечет обязанности их принятия», — пояснили в Комтрансе и добавили, что цены на парковку не планируют повышать.