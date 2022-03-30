«Подписные издания» выставили книгу с автографом (!) Бродского на аукцион в поддержку благотворительных организаций

«Совместно с музеем "Полторы комнаты" выставляем на торги оригинальное издание сборника стихотворений Иосифа Бродского "A Part of Speech" с автографом поэта. Да-да: книга с автографом Бродского! Вырученные средства будут разделены на равные части и направлены в фонд поддержки онкологических больных "AdVita", благотворительный проект "Ночлежка", помогающий бездомным, и фонд системной поддержки людей с аутизмом "Антон тут рядом"», — сообщили в «Подписных изданиях».

Аукцион стартовал в 12:00 30 марта и завершится 31 марта в 18:00. Торги проходят в комментариях к посту по ссылке. Поднять ставку можно там же, либо (для тех, кто не хочет публичности), в личных сообщениях здесь. Стартовая цена — 10 000 рублей, шаг повышения — 5 тысяч.

Выставленная на аукцион книга была получена от фотографа и журналиста Наташи Шарымовой, близко общавшейся с Бродским, Сергеем Довлатовым, Алексеем Хвостенко, Владимиром Уфляндом и многими другими современниками поэта. «A Part of Speech» — второй англоязычный сборник Бродского. Он был выпущен в США в 1980-м году издательством «Farrar, Straus and Giroux».

В книгу вошел не только одноименный цикл «Часть речи», созданный в 1972-1976-х годах, но и другие стихотворения 1965-1978-х годов, переведенные на английский язык разными авторами. Подлинность автографа Иосифа Бродского установлена сотрудниками музея «Полторы комнаты».