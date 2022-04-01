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Вестибюль станции «Технологический институт — 1» открыли после продолжительного ремонта

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В Петербурге после продолжительного ремонта открыли вестибюль станции «Технологический институт — 1». Об этом сообщили представители петербургского метрополитена.

Петербургский метрополитен

Ремонтные работы начались еще в апреле 2020 года. Там проводили замену эскалаторов и частичную замену конструкций наклонного хода. Планировалось, что ремонт завершится к августу 2021 года, но этого не произошло.

Затем открытие перенесли на декабрь 2021, а после сдвинули на февраль 2022 года. График изменили из-за банкротства ЗАО «СМУ-9 "Метрострой"», а также появления воды, которое заметили во время ремонта, объяснили в КРТИ.

Новость дополняется.

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