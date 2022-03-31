Как изменится движение наземного общественного транспорта в Петербурге с 1 апреля? Список

1 апреля в Петербурге стартует первый этап перехода на новую модель транспортного обслуживания — так называемой «транспортной реформы». Как изменится движение в городе? Публикуем полный список всех нововведений.
В рамках первого этапа «транспортной реформы» в разных районах Петербурга будут открыты 24 новых маршрута, возобновлено движение по 3 маршрутам, изменятся трассы 19 автобусов, закроются 3 «социальных» и 33 «коммерческих» автобусных маршрута с полной заменой другим транспортом.
97 маршрутов начнут работать в соответствии с новыми правилами обслуживания пассажиров: автобусы на остановках будут открывать все двери для входа и выхода, при этом в салонах не будет кондукторов — водитель тоже не будет продавать билеты. Пассажиры на этих маршрутах должны самостоятельно оплатить проезд сразу после входа в салон. Оплатить проезд можно будет всеми видами действующих электронных проездных — включая льготные, школьные и студенческие, бесконтактной банковской картой или разовым QR-билетом. Приобрести разовый QR-билет за наличный расчет можно будет в кассах метрополитена и киосках «Организатора перевозок». При этом сеть продаж таких билетов будет расширяться.
1 апреля в Петербурге также заработает пересадочный тариф «60 минут» при оплате проезда в наземном транспорте (автобус, трамвай, троллейбус) картой «Подорожник»:
- первая поездка — 40 рублей,
- вторая поездка — 10 рублей,
- третья и последующие поездки бесплатны в течение 60 минут с момента первой оплаты.
Также с 1 апреля на маршрутах, работающих по принципу зонной оплаты (№№ 200, 201, 210, 211, 213, 215, 216, 273, 278), и на пригородных маршрутах вводится единый общегородской тариф: 40 рублей при оплате «Подорожником», 60 рублей при оплате по «гостевому» тарифу независимо от дальности поездки.
Подробнее обо всех изменениях, которые вступят в силу с 1 апреля
Будут открыты 24 новых маршрута: 21, 78, 180А, 207, 208, 230, 233, 235, 247, 248, 251, 255А, 255Б, 259, 267, 279, 283, 285, 290, 293, 302, 303, 324, 399
Изменится трасса 19 маршрутов: 34, 36, 53, 55, 58, 69, 96, 112, 134А, 134Б, 159, 162, 163, 164, 166, 169, 176, 183, 315.
Закроются 3 задублированных «социальных» маршрута: вместо маршрутов №№ 51, 306А, 314 усилены №№ 53, 306 и 315 соответственно.
Закроются 33 коммерческих маршрута с заменой социальными:
- К-1 Мега — новый автобус № 248
- К-2 Мега — новый автобус № 247
- К-3 Мега — новый автобус № 233
- К-4 — восстанавливается автобус № 55
- К-9 — новый автобус № 78
- К-10А — новый автобус № 399
- К-30 — новый автобус № 230
- К-53 — усиливается автобус № 53 (с продлением до Рыбацкого)
- К-55 — новый автобус № 235
- К-68 — усиливается автобус № 68
- К-88 — усиливается автобус № 88
- К-89 — усиливается автобус № 89
- К-90 — новый автобус № 290
- К-91А — усиливаются автобусы №№ 85, 171
- К-99 — усиливается автобус № 99
- К-119 — усиливаются автобусы №№ 8, 119
- К-155А — новый автобус № 255А
- К-155Б — новый автобус № 255Б
- К-193 — новый автобус № 293
- К-201 — новый автобус № 324
- К-208 — новый автобус № 208
- К-232 — усиливается автобус № 112 (с продлением до Удельной)
- К-252А — новый автобус № 78 и восстанавливается автобус № 69
- К-259 — новый автобус № 259
- К-278А — новый автобус № 78
- К-279 — новый автобус № 279
- К-283 — новый автобус № 283
- К-302 — новый автобус № 302
- К-305А — новый автобус № 303
- К-367 — новый автобус № 267
- К-385 — новый автобус № 285
- К-407 — новый автобус № 207
- К-539 — новый автобус № 180А
97 маршрутов с 1 апреля будут работать по новым правилам: 1Кр, 2Кр, 3Кр, 2А, 4, 5, 10, 16, 21, 25, 30, 34, 35, 36, 43, 53, 55, 58, 63, 64, 68, 69, 72, 73, 78, 83, 85, 88, 89, 95, 96, 99, 108, 111, 112, 117, 119, 122, 129А, 134А, 134Б, 159, 162, 163, 164, 166, 167, 169, 173, 176, 180А, 183, 185, 189, 191, 192, 207, 208, 229, 230, 233, 235, 247, 248, 251, 255А, 255Б, 259, 267, 279, 283, 285, 290, 293, 302, 303, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 315, 324, 350, 358, 374, 386, 388, 399, 406, 433, 435, 462, 487, 497, 567.
Подробную информация обо всех изменениях можно найти по ссылке. Изменения маршрутов также доступны и на Яндекс.Картах.
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