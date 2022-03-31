Как изменится движение наземного общественного транспорта в Петербурге с 1 апреля? Список

В рамках первого этапа «транспортной реформы» в разных районах Петербурга будут открыты 24 новых маршрута, возобновлено движение по 3 маршрутам, изменятся трассы 19 автобусов, закроются 3 «социальных» и 33 «коммерческих» автобусных маршрута с полной заменой другим транспортом.

97 маршрутов начнут работать в соответствии с новыми правилами обслуживания пассажиров: автобусы на остановках будут открывать все двери для входа и выхода, при этом в салонах не будет кондукторов — водитель тоже не будет продавать билеты. Пассажиры на этих маршрутах должны самостоятельно оплатить проезд сразу после входа в салон. Оплатить проезд можно будет всеми видами действующих электронных проездных — включая льготные, школьные и студенческие, бесконтактной банковской картой или разовым QR-билетом. Приобрести разовый QR-билет за наличный расчет можно будет в кассах метрополитена и киосках «Организатора перевозок». При этом сеть продаж таких билетов будет расширяться.

1 апреля в Петербурге также заработает пересадочный тариф «60 минут» при оплате проезда в наземном транспорте (автобус, трамвай, троллейбус) картой «Подорожник»:

первая поездка — 40 рублей,

вторая поездка — 10 рублей,

третья и последующие поездки бесплатны в течение 60 минут с момента первой оплаты.

Также с 1 апреля на маршрутах, работающих по принципу зонной оплаты (№№ 200, 201, 210, 211, 213, 215, 216, 273, 278), и на пригородных маршрутах вводится единый общегородской тариф: 40 рублей при оплате «Подорожником», 60 рублей при оплате по «гостевому» тарифу независимо от дальности поездки.