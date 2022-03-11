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Обращение редакции «Собака.ru» к читателям

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Дорогие читатели!

Для редакции «Собака.ru» самое важное — сохранить единомышленников, неравнодушных к жизни Петербурга; людей, которые хотят, чтобы город стал лучше, и делают все для этого своими руками.

Уже неделю наши страницы в Facebook и Twitter ограничены, равно как и сами социальные сети — по требованию Роскомнадзора. Сегодня ведомство объявило об ограничении доступа и к Instagram.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях — Telegram и ВКонтакте. Читайте «Собака.ru» на официальном сайте.

Мы продолжаем освещать важные новости и события в Петербурге, России и мире, соблюдая действующее законодательство Российской Федерации. Страницы «Собака.ru» в соцсетях, которые не попали под санкции, продолжают работать.

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