Обращение редакции «Собака.ru» к читателям

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Для редакции «Собака.ru» самое важное — сохранить единомышленников, неравнодушных к жизни Петербурга; людей, которые хотят, чтобы город стал лучше, и делают все для этого своими руками.



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