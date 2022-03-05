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Обращение редакции «Собака.ru» к читателям

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Из-за изменений в законодательстве редакция «Собака.ru» была вынуждена удалить часть контента на сайте и в социальных сетях.

Мы также начали сталкиваться с DDoS-атаками и кратковременными отключениями сайта «Собака.ru». Наш технический отдел делает все возможное, чтобы это не отразилось на вашем комфорте.

Наши страницы в Facebook и Twitter ограничены, равно как и сами социальные сети — по требованию Роскомнадзора.

Мы продолжаем освещать важные новости и события в Петербурге, России и мире, соблюдая действующее законодательство Российской Федерации.

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