Центробанк предупредил о замедлении работы Системы быстрых платежей из‑за DDoS-атак

«В настоящий момент из-за повышенного фона DDoS-атак на каналы телеком-провайдеров возможно кратковременное замедление работы Системы быстрых платежей (СБП). Часть операций может проходить медленнее, или их потребуется повторить через некоторое время. Это никак не влияет на сохранность средств», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что операционный платежный и клиринговый центр Системы быстрых платежей, АО «НСПК», взаимодействует с телеком-провайдерами по текущей ситуации.