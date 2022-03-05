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Центробанк предупредил о замедлении работы Системы быстрых платежей из‑за DDoS-атак

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Центробанк предупредил о возможном замедлении работы Системы быстрых платежей из-за DDoS-атак. Часть операций может проходить медленнее, также может потребоваться повторить их через некоторое время.

Mistervlad / Shutterstock.com

«В настоящий момент из-за повышенного фона DDoS-атак на каналы телеком-провайдеров возможно кратковременное замедление работы Системы быстрых платежей (СБП). Часть операций может проходить медленнее, или их потребуется повторить через некоторое время. Это никак не влияет на сохранность средств», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что операционный платежный и клиринговый центр Системы быстрых платежей, АО «НСПК», взаимодействует с телеком-провайдерами по текущей ситуации.

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