В Петербурге закрыли вход на станцию метро «Пионерская». Ее ждет капитальный ремонт

Вход на станцию со стороны проспекта Испытателей закроют из-за начала капитального ремонта. Попасть на станцию можно с Богатырского проспекта. А особый режим работы будет действовать до 7 ноября 2022 года включительно.

Пассажиров просят заранее планировать маршрут поездок. О каких именно работах идет речь в пресс-службе метрополитена не уточнили.

Напомним, в петербургском метрополитене на капитальный ремонт закрывают вестибюль 2 станции «Московская». В него прекратят пускать пассажиров с 21.00 6 февраля, сообщают в пресс-службе подземки.