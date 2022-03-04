Вице-губернатор Борис Пиотровский будет контролировать комитет по печати Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в сферы деятельности вице-губернаторов города. Теперь Борис Пиотровский будет контролировать деятельность не только комитета по культуре, комитета по физической культуре и спорту, но и комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Петербурга.

«Сейчас наша основная задача — выстроить конструктивный диалог с медиа и обеспечить своевременное информирование обо всем, что происходит в городе», — заявил Пиотровский.

Помимо этого, вице-губернатор Максим Мейскин теперь заведует деятельностью комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики, комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, комитета территориального развития города, а также отдел по связям с религиозными объединениями администрации.

Напомним, вице-губернатор Борис Пиотровский возглавил совет директоров телеканала «Санкт-Петербург».