18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Вице-губернатор Борис Пиотровский будет контролировать комитет по печати Петербурга

Поделиться:

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский теперь будет координировать работу комитета по печати. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Данил Ярощук

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в сферы деятельности вице-губернаторов города. Теперь Борис Пиотровский будет контролировать деятельность не только комитета по культуре, комитета по физической культуре и спорту, но и комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Петербурга.

«Сейчас наша основная задача — выстроить конструктивный диалог с медиа и обеспечить своевременное информирование обо всем, что происходит в городе», — заявил Пиотровский.

Помимо этого, вице-губернатор Максим Мейскин теперь заведует деятельностью комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики, комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, комитета территориального развития города, а также отдел по связям с религиозными объединениями администрации.

Напомним, вице-губернатор Борис Пиотровский возглавил совет директоров телеканала «Санкт-Петербург».

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Борис Пиотровский

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: