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Вице-губернатор Борис Пиотровский стал председателем совета директоров телеканала «Санкт-Петербург»

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Вице-губернатор Борис Пиотровский возглавил совет директоров телеканала «Санкт-Петербург». Об этом в своем telegram-канале заявил гендиректор канала Александр Малькевич.

Данил Ярощук

Ранее этот пост занимал другой вице-губернатор — Валерий Пикалев. Борис Пиотровский сейчас также курирует городские комитеты по культуре и по спорту.

Учредитель телеканала «Санкт-Петербург» выступает АО «ГАТР», которая принадлежит правительству Петербурга. В сентябре 2021 года места в совете директоров занимали вице-губернатор Валерий Пикалев, временно исполняющий обязанности председателя городского комитета государственного финансового контроля Сергей Макеев, глава комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Рябовол и его заместительница Марина Мерцалова.

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