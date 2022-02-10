Вице-губернатор Борис Пиотровский стал председателем совета директоров телеканала «Санкт-Петербург»

Ранее этот пост занимал другой вице-губернатор — Валерий Пикалев. Борис Пиотровский сейчас также курирует городские комитеты по культуре и по спорту.

Учредитель телеканала «Санкт-Петербург» выступает АО «ГАТР», которая принадлежит правительству Петербурга. В сентябре 2021 года места в совете директоров занимали вице-губернатор Валерий Пикалев, временно исполняющий обязанности председателя городского комитета государственного финансового контроля Сергей Макеев, глава комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Рябовол и его заместительница Марина Мерцалова.