В аэропорту «Пулково» отменили десятки рейсов по внутренним и заграничным направлениям

Онлайн-табло показывает, что по состоянию на 11:00 было отменено более 40 рейсов. На 14:00 их 17. Самолеты не полетели на юг России, в Сибирь, на Дальний Восток, а также в Европу. Во вкладке «Прилет» насчитывается 46 отмененных рейсов.

В пресс-службе оператора городского аэропорта заявили, что отмены связаны с временным закрытием аэропортов на юге страны и решениями авиакомпаний.

«Некоторые люди начинают смотреть табло вылетов и прилетов и суммируют это все [количество отмененных рейсов]. Поэтому появляется цифра 80. Это не совсем корректно. 44 [отмененных на вылет рейса] — это корректно. В них входят и рейсы, отмененные в связи с ограничениями (их порядка 20), и рейсы, отмененные по решению авиакомпаний. Все это не означает, что городском в аэропорту образовалась толпа — ее нет. Все работает в штатном режиме», — объяснили в Пулкове.

Напомним, США закрывают воздушное пространство для российских самолетов. Об этом заявил президент Джо Байден, соответствующие указы изданы Министерством транспорта США и его Федеральным авиационным управлением.