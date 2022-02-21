В Ленобласти разрешили открыть кружки и бассейны для детей. Что еще изменили в антикоронавирусном постановлении?

С 21 февраля в Ленобласти разрешили возобновить работу кружкам и секциям дополнительного образования. Также детям позволили посещать бассейны, фитнес-центры и другие спортивные учреждения.

С этого же дня возобновят профилактические осмотры детей старше 1 года. Все спортивные и физкультурные мероприятия должны проводиться на улице, официальные можно проводить в помещениях, но без зрителей.

В регионе разрешили проводить муниципальные и региональные массовые мероприятия с ограничением по численности: в красной зоне до 350, в желтой – до 500, в зеленой – до 700 человек. Для всех остальных мероприятия – 50,100 и 150, соответственно. Однако до 13 марта запрещены массовые и спортивные мероприятия для детей.

Напомним, в Ленобласти вслед за Петербургом разрешили барам и ресторанам работать дольше после смягчения коронавирусных ограничений. Рассказываем подробнее.