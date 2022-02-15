Дождь с мокрым снегом и «плюс» на термометрах: в Петербург пришло потепление

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 15 февраля, в городе будет облачно с прояснениями. Днем местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Температура «плюсовая» — днем воздух прогреется до 2-4 градусов выше нуля.

В среду, 16 февраля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Временами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью составит от 0 до +2 градуса, днем +2…+4. Ночью на дорогах местами образуется гололедица.

В четверг, 17 февраля, в городе будет облачно. Ночью осадки, днем небольшие — преимущественно в виде мокрого снега. В ночное время суток температура составит 0…+2 градуса, днем +1…+3. На дорогах по-прежнему гололедица.

Напомним, в минувший понедельник в город пришел теплый североатлантический циклон под названием «Вера». Он и принес с собой потепление и вызвал мокрый снег с дождем. Только в первый день недели температурный фон в городе был на 5-6 градусов выше средних многолетних значений.