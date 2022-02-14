По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 14 февраля, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться теплым сектором очередного североатлантического циклона, названного нашими немецкими коллегами «Вера». Выходя своим центром к западным берегам Скандинавии, он сохранит облачную погоду, временами пройдет мокрый снег с дождем, местами возможна гололедица. Температурный фон ожидается на 5-6 градусов выше средних многолетних значений.

Температура воздуха сегодня в городе составит +1…+3 градуса, по области -2…+3. Ветер ожидается юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

Во вторник, по прогнозу Леуса, в Петербурге «задержится аномальное тепло и местами пройдут дожди».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 15 февраля, ожидается облачно с прояснениями, днем переменная облачностью. Ночью и утром пройдет небольшой дождь, днем обойдется без существенных осадков. Температура воздуха в ночное время суток от 0 до +2, днем +2…+4. Ночью на дорогах местами образуется гололедица.

В среду, 16 февраля, в городе будет облачно с прояснениями. Временами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью от 0 до +2 градусов, днем +2…+4. На дорогах по-прежнему местами образуется гололедица.