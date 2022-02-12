Синоптики прогнозируют аномальное тепло на Северо-Западе. Это надолго?

Аномально теплая погода продержится в европейской части России как минимум до 20 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марина Макарова.
По словам Макаровой, наиболее заметное превышение температуры над нормой будет на северо-западе России, а также в центральной части. Однако на юге тоже ожидается аномальная температура: отклонение от нормы составит четыре–шесть градусов.
«Только на побережье Краснодарского края и в республиках Северного Кавказа чуть пониже — превышение [температуры над нормой составит] порядка двух-трех градусов», — заявила она.
Напомним, в эту субботу, 12 февраля, на погоду в Петербурге оказывает влияние североатлантический циклон «Юта». Он принес мокрый снег и потепление.
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