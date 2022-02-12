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Синоптики прогнозируют аномальное тепло на Северо-Западе. Это надолго?

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Аномально теплая погода продержится в европейской части России как минимум до 20 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марина Макарова.

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По словам Макаровой, наиболее заметное превышение температуры над нормой будет на северо-западе России, а также в центральной части. Однако на юге тоже ожидается аномальная температура: отклонение от нормы составит четыре–шесть градусов.

«Только на побережье Краснодарского края и в республиках Северного Кавказа чуть пониже — превышение [температуры над нормой составит] порядка двух-трех градусов», — заявила она. 

Напомним, в эту субботу, 12 февраля, на погоду в Петербурге оказывает влияние североатлантический циклон «Юта». Он принес мокрый снег и потепление.

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