Синоптики прогнозируют аномальное тепло на Северо-Западе. Это надолго?

По словам Макаровой, наиболее заметное превышение температуры над нормой будет на северо-западе России, а также в центральной части. Однако на юге тоже ожидается аномальная температура: отклонение от нормы составит четыре–шесть градусов.

«Только на побережье Краснодарского края и в республиках Северного Кавказа чуть пониже — превышение [температуры над нормой составит] порядка двух-трех градусов», — заявила она.