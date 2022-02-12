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Синоптик: циклон «Юта» принесет в Петербург мокрый снег и потепление

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В эту субботу, 12 февраля, на погоду в Петербурге будет влиять североатлантический циклон «Юта». О том, какую погоду он принесет, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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По словам Леуса, «синоптическая ситуация будет определяться влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, связанного с приближающимся с запада североатлантическим циклоном "Юта"». В результате сегодня ожидаются постепенное уплотнение облачности, а также снег, местами переходящий в мокрый снег. Также синоптик предупредил о гололедице. Как отметил специалист, воскресенье будет сырым, ветреным и аномально теплым.

Температура воздуха составит от  -1 до +1 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы. 

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