Синоптик: циклон «Юта» принесет в Петербург мокрый снег и потепление

По словам Леуса, «синоптическая ситуация будет определяться влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, связанного с приближающимся с запада североатлантическим циклоном "Юта"». В результате сегодня ожидаются постепенное уплотнение облачности, а также снег, местами переходящий в мокрый снег. Также синоптик предупредил о гололедице. Как отметил специалист, воскресенье будет сырым, ветреным и аномально теплым.

Температура воздуха составит от -1 до +1 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.