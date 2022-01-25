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Смольный собирается модернизировать Кузнечный рынок. Здесь появятся фермеры и фудкорты

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Комитет промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга разрабатывает новую концепцию развития Кузнечного рынка. Его завершат в течение трех месяцев, сообщил замглавы ведомства Александр Ситов на конференции Федерации рестораторов и отельеров.

Как сообщает «Фонтанка», в конце 2021 года рынок перешел от подведомственного комитету имущественных отношений ГБУ «АРИК» к Центру контроля качества товаров (продукции), работ и услуг, подведомственному комитету по промышленной политике, инновациям и торговле.

Ситов отметил, что Кузнечный рынок останется продуктовым, но будет модернизирован.

«Основная концепция — фермеры, фудкорты, самоокупаемость и развитие. Для обновления могут быть привлечены инвесторы из числа арендаторов. Инвестиции пока не оценивались», — сказал он. Также обновление ждет Гражданский и Хасанский рынки.

Напомним, Кузнечный рынок на Владимирской без предупреждения приостановил работу. Как говорится в объявлении, размещенном на входе в здание, торговый объект закрылся на санитарную неделю с 18 января, но возобновил деятельность уже 22-го.

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