Открытки, блокноты и тетради с Крошиком появились в «Подписных изданиях»

Все вырученные от продажи мерча средства пойдут на развитие производства сувенирной продукции Фонда друзей балтийской нерпы — так как из пожертвований брать деньги на изготовление сотрудники фонда «не могут и не должны». Если интерес покупателей будет высоким, средства также направят на текущую природоохранную деятельность.

«Как пойдут продажи и что из этого получится — мы пока не знаем, будем вас информировать о том, как все развивается. Если с коммерций прогадаем, то нам придется иметь дело с замдиректора и возмещать фонду потраченные на сувенирную продукцию средства из своего кармана. А еще мы хотели бы выразить большую благодарность сотрудникам «Подписных изданий» за всестороннюю поддержку с началом выпуска и реализации наших товаров и символические размеры комиссии, которую «Подписные» с нас берут. Как выяснилось в ходе наших долгих мытарств с запуском сувениров, в большинстве книжных сетей комиссия за реализацию просто невероятная и ее размер составляет иногда до 300 процентов!» — поделились в фонде.

Напомним, в канун наступления 2022 года Фонд друзей балтийской нерпы показали елочные шары с тюленем Крошиком. Это сувениры ручной работы, которые создаются художником из Великого Новгорода. Первая партия получилась небольшой, поэтому продажи открылись только после Нового года — просто не успеют до праздников создать больше украшений.