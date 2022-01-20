В петербургских колониях провели конкурс по созданию снежных скульптур

Участники конкурса самостоятельно выбрали темы для своих работ. Самыми популярными персонажами стали тигр, Дед Мороз и Снегурочка.

В ведомстве пояснили, что снежные фигуры лепили во всех колониях и изоляторах, а своеобразные снеговики «подарили массу положительных эмоций» и участникам процесса, и другим заключенным.