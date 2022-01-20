В петербургских колониях провели конкурс по созданию снежных скульптур

В колониях Петербурге и Ленинградской области провели конкурс по созданию снежных фигур. Их выполняли заключенные тюрем, рассказали в пресс-службе УФСИН России.
Участники конкурса самостоятельно выбрали темы для своих работ. Самыми популярными персонажами стали тигр, Дед Мороз и Снегурочка.
В ведомстве пояснили, что снежные фигуры лепили во всех колониях и изоляторах, а своеобразные снеговики «подарили массу положительных эмоций» и участникам процесса, и другим заключенным.
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