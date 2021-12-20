Снежные фонари (что? да!) и другие странные зимние инициативы петербуржцев — от искусствоведа Александра Семенова

Перед новогодними праздниками город украшают многочисленными конусообразными елками, эффектными или унылыми гирляндами и прочим. Но многим горожанам этого недостаточно — они самостоятельно наряжают улицы и дворы. Специально для «Собака.ru» искусствовед и автор Telegram-каналов «Клизма романтизма» и «Русский камамбер» Александр Семенов собрал пять самых фриковатых народных инициатив: от снежного фонаря до предпраздничного Расчленинграда.
Lumilyhty (Лумилюхтю) или снежный фонарь
Это традиционное рождественское развлечение скандинавских народов. Коренные ингерманландцы и многие другие жители города и области до сих пор собирают такие фонарики в преддверии праздников. Делают их так: для получения основы обычно скатывают двенадцать снежков и выкладывают их по кругу. Важный момент — в нижнем ряду необходимо оставить окошко для свечи. Сверху накладывают снежки поменьше, чтобы получилась пирамидка. Внутрь ставят свечу и зажигают при помощи длинной спички. Но, если что-то пойдет не так, не беспокойтесь — строгих правил для собирания лумилюхтю нет. Кстати, именно такой светильник упоминается в повести финской писательницы Туве Янссон «Волшебная зима».
Тигр в «снежном зоопарке»
Традицией — лепить новогодние символы из разных материалов — сейчас никого не удивишь. Например, в Якутии местный житель на днях сделал тигра из навоза. Но целый зоопарк, насчитывающий порядка десяти зверей, встречается редко. Один из дворов на улице Приморской в Выборге благодаря усилиям художника Алексея Ляхова и его соседей заселили филины, моржи, ежи и многие другие животные, вылепленные из снега. Некоторые из них раскрашены гуашью в яркие цвета. Обратите также внимание на преисполненный изящества хвост тигра.
Дети, танцующие с головой снеговика
Иногда желание горожан украсить свой город приводит к весьма криповому результату. Предпраздничный Расчленинград расширяет наши представления о зимних забавах. Так, на Каменноостровском проспекте были замечены две бронзовые девочки, кружащиеся в танце с головой снеговика. В ходе оттепели останки снеговика безвозвратно исчезли.
Снежный Спас-на-Крови
Легендарный петербургский умелец Владимир Кузьмин, создающий снежные скульптуры во дворе своего дома на Черной речке, к большому сожалению, в 2021-м не будет лепить символ года. Главной праздничной доминантой на этот раз станет снежный Спас-на-Крови, основу для которого он активно готовит перед заморозками. Автор признался, что в 2019-м году попробовал слепить свинью — символ того года — но продолжать тематические скульптуры не намерен. Ему больше по душе городские архитектурные символы.
Снегурочка
Ничто так не субъективно, как представления о красоте. В салоне красоты на Бугском переулке, 6 ее видят таким образом, например.
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