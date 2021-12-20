Снежные фонари (что? да!) и другие странные зимние инициативы петербуржцев — от искусствоведа Александра Семенова

Это традиционное рождественское развлечение скандинавских народов. Коренные ингерманландцы и многие другие жители города и области до сих пор собирают такие фонарики в преддверии праздников. Делают их так: для получения основы обычно скатывают двенадцать снежков и выкладывают их по кругу. Важный момент — в нижнем ряду необходимо оставить окошко для свечи. Сверху накладывают снежки поменьше, чтобы получилась пирамидка. Внутрь ставят свечу и зажигают при помощи длинной спички. Но, если что-то пойдет не так, не беспокойтесь — строгих правил для собирания лумилюхтю нет. Кстати, именно такой светильник упоминается в повести финской писательницы Туве Янссон «Волшебная зима».