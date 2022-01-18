О погоде в Петербурге на Крещение — цитата по «Петербургскому дневнику»:

Погода капризная. Из-за циклонов в Петербурге наблюдаем чередования положительных и отрицательных температур, которые продолжатся и в крещенские праздники. [18 января] будет с прояснениями, прохладно, -4… -6 мороза. К вечеру ожидается небольшое понижение до 8-10 ниже нуля. Но к нам стремится новый циклон с Атлантики, который принесет усиление ветра с осадками. Температура воздуха в крещенскую ночь будет повышаться и к утру составит от -2 до нуля градусов.