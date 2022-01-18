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Какой будет погода на Крещение в Петербурге? Вот прогноз главного синоптика города

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Окунаться в прорубь на Крещение будет не так холодно: погода в Петербурге в этот день установится «капризная». Публикуем прогноз главного синоптика города на 19 января.

StockphotoVideo / Shutterstock.com

Александр Колесов

О погоде в Петербурге на Крещение — цитата по «Петербургскому дневнику»:

Погода капризная. Из-за циклонов в Петербурге наблюдаем чередования положительных и отрицательных температур, которые продолжатся и в крещенские праздники. [18 января] будет с прояснениями, прохладно, -4… -6 мороза. К вечеру ожидается небольшое понижение до 8-10 ниже нуля. Но к нам стремится новый циклон с Атлантики, который принесет усиление ветра с осадками. Температура воздуха в крещенскую ночь будет повышаться и к утру составит от -2 до нуля градусов.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в день Крещения, 19 января, в Петербурге будет облачно с прояснениями. Пройдут небольшие осадки: ночь в виде снега, утром и днем — мокрого снега и дождя. Ветер западный, юго-западный — ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха в темное время суток -6…-8 градусов, утром от 0 до -2, днем — от 0 до +2. На дорогах образуется гололедица.

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