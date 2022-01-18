Где в Петербурге можно окунуться в прорубь на Крещение? Опубликованы адреса

19 января православные россияне отметят Крещение. В этот день традиционно принято окунаться в прорубь. Рассказываем, где это сделать в Петербурге — в списке от МЧС.
Василеостровский район
- набережная Лейтенанта Шмидта, 27/2. С 11:00 18 января до 05:00 19 января и с 10:00 до 24:00 19 января.
Выборгский район
- ул. Никольская, д. 13 (Среднее Суздальское озеро). С 21:00 18 января до 04:00 19 января и с 09:00 до 23:00 19 января.
- ул. Большая Озерная, д. 84 (Среднее Суздальское озеро). С 21:00 18 января до 04:00 19 января и с 09:00 до 23:00 19 января.
- пр. Раевского, д. 22, корп. 4, лит. А (Ольгинский пруд, купель моржей). С 21:00 18 января до 01:00 19 января и с 09:00 до 18:00. Доступ на территорию возможен при присутствии представителей клуба любителей моржевания
- поселок Левашово, карьер Новоселки. С 13:00 до 15:00 19 января.
Колпинский район
- поселок Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, д. 44 (территория Церкви Святого Благоверного Князя Александра Невского). С 19:00 18 января до 24:00 18 января и с 12:00 до 24:00 19 января.
- Колпино, ул. Пролетарская, д. 2 (территория Свято-Троицкого Прихода). С 19:00 до 24:00 18 января и с 12:00 до 24:00 19 января.
Красносельский район
- Старо-Паново, ул. Набережная, д. 45 (купель на территории храма святых мучеников Андриана и Наталии). С 20:00 18 января до 00:30 19 января и с 12:30 до 22:00 19 января.
- Старо-Паново, ул. Рабочая, уч. 1 (территория храма в честь чуда Архистратига Михаила в Хонекс). С 12:00 до 22:00 19 января.
Кронштадтский район
- Кронштадт, Средняя гавань Финского залива в районе Петровской пристани (Петровский парк). С 15:00 18 января до 02:00 19 января и с 12:00 до 24:00 19 января.
Курортный район
- Сестрорецк, Петровская наб., д. 1 (территория храма Апостолов Петра и Павла, водная акватория озера Сестрорецкий Разлив). С 18:00 18 января до 22:00 19 января.
- поселок Песочный, ул. Мельничная, д. 32 (купель возле Часовни Преподобного Серафима Саровского). С 12:00 до 22:00 19 января.
Петроградский район
- Заячий остров, прибрежный участок акватории р. Нева (купель у Петропавловской крепости). С 12:00 до 24:00 19 января.
- Купель у Аптекарской наб. (спуск к р. Большая Невка напротив д. 8а). С 21:00 18 января до 22:00 19 января.
Петродворцовый район
- Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 32 (Ольгин пруд, напротив гостиничного комплекса «Новый Петергоф»). С 13:00 до 24:00 19 января.
- поселок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 115 (пруд у Церкви Святых Апостолов Петра и Павла в Знаменке). С 19:00 18 января до 04:00 19 января и с 12:00 до 22:00 19 января.
- Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 15 (купель на территории Свято-Троицкой Приморской Сергиевой Пустыни).С 18:00 18 января до 03:00 19 января и с 12:00 до 21:00 19 января.
- поселок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 109 (пруд на территории Михайловки). С 13:30 до 17:00 19 января.
Пушкинский район
- Пушкин, Колонистский пруд (территория СПС № 17). С 22:00 18 января до 06:00 19 января и с 10:00 до 18:00 19 января.
- Павловск, п. Динамо, Павловское ш., д. 10 (Лечебный пруд). С 12:00 до 18:00 19 января.
- Шушары, территория Детскосельский, ул. Центральная, уч. 34. С 01:00 19 января до 04:00 19 января.
Также сотрудники МЧС напомнили о правилах крещенских купаний. Окунаться следует исключительно в специально оборудованных для этого местах и под присмотром спасателей.Не стоит злоупотреблять алкогольными напитками — спиртное только способствует быстрому переохлаждению организма и дает дополнительную нагрузку на сердце.
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует соблюдать предосторожность: если артериальное давление повышено, при купании в ледяной воде возрастает риск спазма сосудов и даже микроинсульта, а если низкое, то возможно появление судороги, кроме того существует опасность потери сознания в воде.
Перед купанием в ледяной воде необходимо разогреть тело, сделав разминку или пробежку. К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, также можно использовать шерстяные носки.
Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Неподготовленному человеку нельзя находиться в купели более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма.
Если с вами ребенок, слетите за ним во время его погружения в прорубь: испугавшийся ребенок может легко забыть, что он умеет плавать. Выйти из проруби не так просто. При выходе не держитесь непосредственно за поручни. После окунания разотрите тело махровым полотенцем и наденьте сухую одежду.
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