Где в Петербурге можно окунуться в прорубь на Крещение? Опубликованы адреса

Также сотрудники МЧС напомнили о правилах крещенских купаний. Окунаться следует исключительно в специально оборудованных для этого местах и под присмотром спасателей.Не стоит злоупотреблять алкогольными напитками — спиртное только способствует быстрому переохлаждению организма и дает дополнительную нагрузку на сердце.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует соблюдать предосторожность: если артериальное давление повышено, при купании в ледяной воде возрастает риск спазма сосудов и даже микроинсульта, а если низкое, то возможно появление судороги, кроме того существует опасность потери сознания в воде.

Перед купанием в ледяной воде необходимо разогреть тело, сделав разминку или пробежку. К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, также можно использовать шерстяные носки.

Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Неподготовленному человеку нельзя находиться в купели более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма.

Если с вами ребенок, слетите за ним во время его погружения в прорубь: испугавшийся ребенок может легко забыть, что он умеет плавать. Выйти из проруби не так просто. При выходе не держитесь непосредственно за поручни. После окунания разотрите тело махровым полотенцем и наденьте сухую одежду.