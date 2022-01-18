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Из квартиры на Васильевском забрали троих голодных детей. Их оставили без присмотра родители

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Из коммунальной квартиры на Васильевском острове забрали троих маленьких детей. Несовершеннолетних оставили без присмотра родители, которым теперь грозит уголовное наказание.

В полицию с жалобами на постоянные крики и детский плач обратилась соседка семьи, проживающей в коммунальной квартире на 16-й линии Васильевского острова. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли в комнате трех девочек в возрасте 2 месяцев, 1,5 и 6 лет. Все они были голодны, а старшая сообщила, что родители из квартиры ушли давно.

На скорой младенца отвезли в Дом милосердия, детей постарше — в детскую больницу. 34-летнюю мать и 31-летнего отца уже задержали. Их увезли в 16-й отдел полиции, опросили и поместили в камеру для задержанных лиц. По данным «Фонтанки», в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Напомним, в декабре 2021 года в поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области 4-летняя девочка несколько дней провела в квартире с умершей матерью. Ребенка спасли и отправили в больницу. 

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