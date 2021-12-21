Под Петербургом спасли 4-летнюю девочку, которая три дня прожила в квартире с мертвой матерью

Как сообщают «Санкт-Петербургские ведомости», в полицию обратились сотрудники одной из компаний. Они сообщили, что их 40-летняя коллега не приходит на работу и отвечает на звонки. С проверкой по адресу проживания пропавшей женщины пришли правоохранительные органы, где и была обнаружена 4-летняя девочка. Она не смогла открыть дверь, поэтому полицейским пришлось забираться в квартиру через окно.

В квартире был обнаружен труп женщины. По предварительной информации, ребенок провел в одной квартире с умершей матерью более трех дней подряд. Сейчас девочка находится в ГБУЗ ЛО «Выборгская детская городская больница», ее состояние оценивается как удовлетворительное. Управлением опеки и попечительства администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области ведется работа по жизнеустройству несовершеннолетней.

В ходе проверки, организованной Выборгской городской прокуратурой, будет дана оценка действиям должностных лиц органов профилактики. Причину смерти женщины выясняют судмедэксперты. Судмедэксперты выясняют причину гибели ее матери. Известно, что на теле не было следов насилия. Соседи характеризуют женщину положительно. Она работала, не злоупотребляла алкоголем и не состояла на учете в органах опеки и попечительства.