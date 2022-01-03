В 2022 году в Петербурге увеличился прожиточный минимум — в среднем на 10%

Так, величина прожиточного минимума на душу населения в Петербурге в 2022 году составит 13 160,2 рублей. Для трудоспособного населения показатель увеличится на 9,7% до 14 344,6 рублей, для пенсионеров — на 10,1% до 11 317,8 рублей, для детей — на 10,0% до 12 765,4 рублей.

При этом в пресс-службе Смольного подчеркнули, что в Петербурге прожиточный минимум будет больше, чем установленный президентом Владимиром Путиным по России. Напомним, что президент РФ поручил повысить прожиточный минимум в 2022 году на тысячу рублей — до 12 654 рублей. А МРОТ — до 13 890 рублей в месяц.